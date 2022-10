Am Aichacher Gymnasium zählen Mathe, Informatik und Technik ganz besonders

Eine externe Jury bewertet das Engagement des Deutschherren-Gymnasiums für die sogenannten MINT-Fächer als besonders positiv. Die Schule hat schon neue Ziele.

Am Aichacher Deutschherren-Gymnasium (DHG) genießen die Fächer Mathematik, Informatik, Natur und Technik, Chemie und Physik (MINT) einen besonderen Stellenwert. Das hat die Schule jetzt schriftlich. Sie trägt seit diesem Schuljahr den Titel "MINT-freundliche Schule" – ein Prädikat, das auf die Bewertung einer externen Jury zurückgeht. Das Gymnasium will sein Engagement in diesem Bereich nun weiter ausbauen.

Die MINT-Arbeitsgruppe am Gymnasium unter der Leitung von Sebastian Fiedler konnte anhand von zehn Qualitätskriterien nachweisen, dass die MINT-Fächer eine besondere Rolle spielen. Hierzu dokumentierte die Schulentwicklungsgruppe laut einer Mitteilung über das vergangene Schuljahr hinweg sämtliche MINT-bezogenen Projekte und Angebote am DHG, stellte bestehende Konzepte auf den Prüfstein und setzte neue Impulse, um dieses Profil der Schule zu schärfen. Ende Mai wurden die Bewerbungsunterlagen an den Verein MINT-Zukunft übermittelt. Dieser Verein setzt sich zum Ziel, die Technologieskepsis in der Bevölkerung abzubauen und somit unter anderem eine höhere Anzahl an Studien- und Berufsanfängern im MINT-Bereich zu generieren.

MINT-freundliches Gymnasium in Aichach ist "ein Meilenstein"

Mit großer Spannung wurde das Ergebnis dieser "externen Evaluation" erwartet. Pünktlich zum neuen Schuljahr herrscht jetzt Gewissheit: Die bewertende Jury stuft das Aichacher Gymnasium als MINT-freundlich ein. Schulleiter Frank Schweizer gratulierte der Arbeitsgruppe zur erfolgreichen Bewerbung und sprach von einem wichtigen Meilenstein für das Gymnasium. Die Ehrungsfeier im digitalen Format findet im November statt.

Im Feedback der Jury heißt es, die Schule könne "den Titel mit großem Stolz tragen, da (…) jede Bewerbung von zwei unabhängigen Gutachtern, durchaus streng, bewertet" wird. Von seinem Qualitätsansatz rückte der Verein MINT-Zukunft, der dieses Prädikat für drei aufeinander folgende Jahre an Schulen vergibt, auch nicht ab, "obwohl in Zeiten von Corona vieles anders war".

Das Aichacher Gymnasium ist jetzt "MINT-freundlich": Schulleiter Frank Schweizer (links) und MINT-Koordinator Sebastian Fiedler mit dem neuen Gütesiegel, im Hintergrund Urkunden für Wettbewerbserfolge (Bild: Michael Lang) Foto: Michael Lang

Neben einem anschaulichen und aktivierenden Unterricht in den MINT-Fächern sehen es die Gutachter besonders positiv, dass Schülerinnen und Schüler am Gymnasium zahlreiche Zusatzangebote erhalten, die weit über die Lehrpläne und Richtlinien hinausgehen. Aushängeschilder in diesem Kontext sind die vier Tabletklassen und das breit gefächerte Angebot an Profilfächern wie das biologisch-chemische Praktikum oder die Informations- und Veranstaltungstechnik. Ebenfalls hervorgehoben werden die zahlreichen Teilnahmen von Schülerinnen und Schülern bei Wettbewerben mit MINT-Bezug, die immer wieder zu Auszeichnungen führen.

Durch diese Förderung von Jugendlichen leistet das Deutschherren-Gymnasium laut der Mitteilung einen Beitrag zur Ausbildung kompetenter Fachkräfte und Wissenschaftler aus dem MINT-Bereich und somit auch zur Schließung der MINT-Lücke auf dem Arbeitsmarkt. Dass dies nötig ist, zeigt ein Blick auf den Frühjahrsreport der deutschen Wirtschaft, wonach wegen besonders großen Fachkräftemangels bundesweit etwa 320.000 offene Stellen nicht besetzt werden konnten.

MINT-Arbeitsgruppe des Aichacher Gymnasiums sucht Partner

Die MINT-Arbeitsgruppe möchte sich auf dem Erfolg nicht ausruhen, sondern den MINT-Charakter der Schule verstärken. Das soll zum Beispiel durch eine noch engere Zusammenarbeit mit externen Partnern aus der Umgebung wie Universitäten, Hochschulen und Betrieben mit MINT-Bezug geschehen. Auch Eltern und Erziehungsberechtigte mit Berufen aus dem MINT-Bereich sollen sich einbringen können. Interessierte Partner können sich per E-Mail an MINT-Koordinator Sebastian Fiedler wenden. Die Kontaktdaten sind unter diesem Link zu finden. (AZ)