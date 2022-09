Aichach

vor 18 Min.

Auf welchen Flächen lässt die Stadt Aichach Solarparks zu?

Plus Der Aichacher Bauausschuss einigt sich auf Kriterien, wo Freiflächen-Photovoltaikanlagen entstehen könnten. Eine Rätin sorgt sich, ob das Investoren abschreckt.

Von Claudia Bammer Artikel anhören Shape

Regelrecht überflutet wurde die Stadt Schrobenhausen 2021 von Anträgen für Freiflächen-Photovoltaikanlagen. In Aichach ist das (noch) nicht der Fall. Trotzdem will der Aichacher Stadtrat rechtzeitig Leitplanken setzen. Er erstellt deshalb einen Kriterienkatalog, der unter anderem regelt, welche Flächen für Solarparks infrage kommen und welche nicht. Der Bauausschuss des Stadtrats einigte sich am Dienstagabend auf die einzelnen Kriterien und klärte noch einige Fragen. Die endgültige Entscheidung trifft der Stadtrat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen