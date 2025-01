Zum 66. Jubiläum reisen die Zeller Narren auf der Route 66

Eine kunterbunte Geburtstagsparty mit vielen Knalleffekten feierte die Faschingsgesellschaft Zell ohne See bei ihrem traditionellen Inthronisationsball im Aichacher Stadtteil Griesbeckerzell. Zahlreiche Närrinnen und Narren waren in die Zeller Faschingshalle gepilgert, um dem Prinzenpaar zu huldigen und das neue Programm zu bestaunen. Passend zum 66. Jubiläum reisen die Zeller Narren in dieser Saison entlang der Route 66 quer durch Amerika.

Schützenkönige eröffnen den Ball

Den Auftakt zum Ballabend übernahmen allerdings Schützenmeister Erich Sterl und die Schützenkönigspaare des Zeller Schützenvereins Almenrausch.

Die Schützenkönigspaare des Zeller Schützenvereins Almenrausch. Foto: Natalia Günsche

Zum Einmarsch „Schützenliesl“, gespielt vom „Duo Grenzenlos“, präsentierten sich Luftpistolenkönig Thomas Gaßner mit Liesl Maria, Luftgewehrkönig Michael Stegmair mit Liesl Kathrin sowie Jungschützenkönigin Melina Bayer mit Schützenhansl Johannes. Mit dabei war heuer auch der Haunswieser Schützenkönig Markus Bichler mit seiner Liesl Dani.

Nach dem zünftigen bayerischen Einstieg und den Eröffnungstänzen der Schützen übernahmen die Narren von Zell ohne See das Kommando.

Prinzessin Corinna die Erste und Prinz Christian der Erste von Zell ohne See tanzten den Prinzenwalzer. Die Garde präsentierte sich als Freiheitsstatuen. Foto: Natalia Günsche

Faschingspräsident Norbert Bachmann erklomm die Bühne und präsentierte sogleich das Jubiläumsprinzenpaar Corinna (Plank) die Erste und Christian (Plank) den Ersten mitsamt Hofmarschall Dominik, Hofstaat und Fahnenabordnung. Gemeinsam nahmen sie das gebannte Publikum schnurstracks mit auf eine Reise quer durch Amerika.

Die Gardetänzerinnen grüßen als Freiheitsstatuen

Begrüßt wurden die Zuschauer in den Vereinigten Staaten von den Mädels der Prinzengarde, die als Freiheitsstatuen in knappen, türkis schimmernden Outfits über die Bühne tanzten. Beim traditionellen Gardemarsch zum 80er Jahre Hit „Kids in America“ von Kim Wilde klatschte das Publikum begeistert mit.

Die heißen Playboy-Bunnys von der Ranzengarde. Foto: Natalia Günsche

Auf einer Reise durch die USA dürfen selbstverständlich die berühmten Playboy-Bunnys nicht fehlen. Die heißen Häschen, die in ihren kurzen Röcken über die Zeller Bühne hüpften, entpuppten sich allerdings schnell als die behaarten Hasen der Ranzengarde. Als Bunnys verkleidet wirbelten die jungen Männer akrobatisch durch die Luft und zeigten gekonnte Flugeinlagen.

Zeller Kindergarde tanzt in Pink

Besonders großen Applaus gab es für die Kleinsten. Ganz in pink tanzte die Kindergarde zum Ohrwurm „Barbie Girl“ von Aqua und erweckte die Welt von Barbie zum Leben.

Die Kindergarde von Zell ohne See erweckte die pinke Welt von Barbie zum Leben. Foto: Natalia Günsche

Im Anschluss entführten die Nachwuchstänzerinnen der Teeniegarde als „Texas Girls“ das Publikum in den wilden Westen.

Im großen Finale zeigten Prinzen- und Ranzengarde als Basketballspieler und Cheerleader noch einmal beeindruckende Choreografien.

Die Teeniegarde entführte das Publikum in den wilden Westen. Foto: Natalia Günsche

Selbstverständlich wurde auf der Reise quer durch Amerika auch der dazugehörige Narrenorden an Ehrengäste und freiwillige Helfer verliehen. Präsident Norbert Bachmann bedankte sich insbesondere bei den Näherinnen, die in den zurückliegenden Monaten in mühevoller Handarbeit wieder mehrere Dutzend Meter Stoff in prunkvolle Faschingsgewänder verwandelt hatten.

Die befreundete Paartalia aus Aichach überbrachte bei ihrem Gastauftritt zu späterer Stunde die allerbesten Glückwünsche an den Jubilar, ehe die Zeller Geburtstagsparty unter den Klängen des Duos Grenzenlos langsam zu Ende ging.