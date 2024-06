Kühbacher feiern ihr Marktfest unter Schirmen

Das Kühbacher Marktfest beschränkt sich wetterbedingt auf den Samstagabend. Auch der ist verregnet. Warum die Bilanz dennoch positiv ausfällt.

Trotz des andauernden Regens fand am Samstagabend das Kühbacher Marktfest statt. Die mitwirkenden Vereine und auch Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher zogen – obwohl weniger Gäste als im Vorjahr kamen – eine positive Bilanz.

Kurz vor dem offiziellen Start des Marktfestes 2024 zogen Regenwolken über Kühbach, die sich auch erst im späteren Verlauf des Abends wieder verzogen. Der anhaltende Regen hielt den Musikverein Kühbach aber nicht davon ab, für musikalische Unterhaltung zu sorgen – wenn auch etwas anders als sonst.

Auf einen Verstärker verzichtet der Kühbacher Musikverein

Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher sagte: „Eine offizielle Ansprache blieb in diesem Jahr aus, weil wir keinen Verstärker aufgebaut hatten. Die Musiker wollten aber trotz des Wetters unbedingt spielen.“

Das hat sich auch gelohnt. Einige Besucherinnen und Besucher kamen trotz des schlechten Wetters zum Marktfest. Damit sie im Trockenen sitzen, essen und trinken konnten, waren viele kleine Zelte und Sonnenschirme aufgebaut. Einige Sitzplätze standen in einem alten Stadl zur Verfügung.

Wie gewohnt, boten verschiedene Vereine zahlreiche Schmankerl an. Es gab zum Beispiel Rollbraten, Currywurst, Steckerlfisch, Gyros und Wildburger, aber auch Eis. Auch für die kleineren Besucherinnen und Besucher wurde etwas geboten. Neben einem Kinderkarussell und einer Fußballwand gab es einen Stand, an dem Luftballons zu Figuren verknotet wurden.

Manche Gerichte gehen früh aus in Kühbach

Obwohl weniger Gäste als im vergangen Jahr gekommen waren, zogen die Helferinnen und Helfer eine positive Bilanz. Der angebotene Rollbraten war um 20.30 Uhr schon fast ausverkauft, der letzte Steckerlfisch der Fischerfreunde Kühbach e.V. wurde um kurz nach 19 Uhr verkauft und auch der Wildburger der Feuerwehr Unterbernbach kam bei den Besucherinnen und Besuchern gut an: „Wir haben in diesem Jahr trotz des Wetters ähnlich viel verkauft wie im letzten Jahr", erzählte Gerhard Stegmayer, der Schatzmeister der Feuerwehr. "Viele haben sich auch etwas mitgenommen und wir sind sehr zufrieden.“

Steckerlfisch gab es bei den Fischerfreunden Kühbach. Foto: Melanie Nießl

Die Vereine hatten im Vorfeld in sozialen Medien veröffentlicht, dass es in Kühbach ein großes Essensangebot auch zur Mitnahme gibt und so sind einige Besucher und Besucherinnen gekommen, um sich etwas mit nach Hause zu nehmen.

Auch Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher zog eine positive Bilanz: „Das ist der Wahnsinn! Die Vereine haben ihr vielseitiges Essensangebot trotz des Wetters angeboten und viele Leute haben das Essen auch geholt“, erzählte er. Im Vorfeld hatte sich die Marktgemeinde mit den Vereinen abgestimmt, ob das Marktfest in diesem Jahr stattfinden soll. Die Entscheidung, zumindest am Samstag zu feiern, fiel, als die Wetterprognose noch eine andere war.

Dass das Fest trotz des Wetters ein Erfolg war, freute auch Kerscher. „Die Durchführung hat sich zu hundert Prozent gelohnt", sagte er. "Auf unsere Vereine ist auch dann Verlass, wenn die äußeren Bedingungen nicht ganz so optimal sind. Da können wir schon stolz drauf sein", sagte er. "Die Leute feiern und haben Ihren Spaß, egal wie das Wetter ist. Wir in Kühbach machen das Feiern nicht vom Wetter abhängig."

Bis spät in die Nacht wurde in der Partymeile des MSC Kühbach und beim TSV Kühbach am Weizenstand gefeiert. Foto: Melanie Nießl

Beim Kühbacher Motorradsportclub MSC e.V. wurde bis spät in die Nacht in der aufgebauten Partymeile im Innenhof des ehemaligen Waffen Mayr gefeiert. Und auch der TSV Kühbach drehte die Musik für seine Gäste am Marktplatz auf, damit noch lange gefeiert werden konnte, als der Regen aufhörte.

Aufgrund der Wetterprognose fand am Sonntag kein Festbetrieb mehr statt.