„Behandelt wie der letzte Dreck“: Vater und Stiefmutter müssen wegen Kindsmisshandlung ins Gefängnis

Mit einem Kuscheltier in der Hand, für einen Januartag viel zu dünn angezogen, hungrig und alleine an einer Landstraße – so war ein Sechsjähriger Anfang 2025 im Landkreis Aichach-Friedberg unterwegs. Eine Autofahrerin wurde auf ihn aufmerksam. Weil er sich beharrlich weigerte, von ihr nach Hause gebracht zu werden, fuhr sie ihn zu einer Kindergartenfreundin. Er erzählte, er habe Angst vor seinem aggressiven Vater, sei daheim eingesperrt gewesen und aus dem Fenster geklettert. Nach Überzeugung des Schöffengerichts Augsburg sagte der Bub die Wahrheit. Am Freitag verurteilte es seinen Vater und seine Stiefmutter nach fünf Verhandlungstagen wegen schwerer Misshandlung von Schutzbefohlenen, Freiheitsberaubung, gefährlicher und vorsätzlicher Körperverletzung.

Der Vater muss drei Jahre und acht Monate in Haft. Die Stiefmutter wurde zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und zwei Monaten verurteilt. Staatsanwalt Philipp Bodenmüller hatte für den Vater drei Jahre und zehn Monate, für die Stiefmutter dreieinhalb Jahre gefordert. Er sagte: „Wir haben hier einen sechsjährigen Jungen, dem wurde alles genommen.“ Bodenmüller erinnerte daran, dass ein Teil der Kinder der Stiefmutter bereits früher in Obhut genommen worden sei – ebenfalls wegen Vernachlässigung.

Nebenklage-Vertreterin: „Bub wurde wie der letzte Dreck zu Hause behandelt“

Nebenklage-Vertreterin Isabel Kratzer-Ceylan warf die Frage auf: „In was für einer Not muss sich der Junge befunden haben, dass er sagt: Ich will meinen Papa nie wieder sehen?“ Sie warf den Angeklagten vor, keine Hilfe von außen angenommen zu haben, obwohl sie ihnen angeboten worden sei. Der Bub sei „wie der letzte Dreck zu Hause behandelt worden“. Sie forderte vier Jahre Haft für den Vater sowie drei Jahre und vier Monate für die Stiefmutter.

Verteidiger Andreas Thomalla hielt eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung für den Vater für ausreichend. Dieser habe die Vorwürfe in weiten Teilen eingeräumt, sich mehrfach entschuldigt und sich zu einem hohen Schmerzensgeld verpflichtet. Der Schicksalsschlag durch den plötzlichen Tod seiner ersten Ehefrau habe das Geschehen erst ins Rollen gebracht. Thomalla betonte, sein Mandant sei „durch dieses Verfahren gesellschaftlich tot“.

Angeklagte entschuldigen sich in ihrem letzten Wort

Rechtsanwalt Felix Egner forderte für die von ihm vertretene Stiefmutter eine Bewährungsstrafe, ohne eine konkrete Zeitdauer zu nennen. Der „ganz überwiegende Teil“ der Taten sei nicht von seiner Mandantin ausgeführt worden. Die Kernvorwürfe bestreite er nicht. Doch einige Aussagen des Buben seien widersprüchlich gewesen und nicht konkret bewiesen. Auch er verwies auf das Teilgeständnis und das vorgesehene Schmerzensgeld durch seine Mandantin.

Die Angeklagten sind nicht vorbestraft und entschuldigten sich jeweils in ihrem letzten Wort. Sie saßen seit rund einem halben Jahr in Untersuchungshaft. Nach Überzeugung des Schöffengerichts unter Vorsitz von Richterin Kathrin Schmid sperrte das Ehepaar den Buben zwischen Januar 2024 und Januar 2025 mehrfach länger im Heizungsraum, in der Abstellkammer oder seinem Zimmer ein. Es fesselte ihn mit Kabelbindern an Händen und Füßen und ließ ihn ohne Essen und Trinken, dafür aber mit einem Beißring und einer Windel, zurück; mehrfach schlug der Vater den Buben.

Laut Kinderschutzmediziner floh der Junge aus „blanker Not“ aus seinem Elternhaus

Eine Rechtsmedizinerin hatte mehrere Verletzungen an dem Buben beschrieben, die plausibel durch Schläge oder stumpfe Gewalt zu erklären seien. Ein Kinderneurologe erläuterte eindringlich, welche Folgen die emotionale und körperliche Vernachlässigung und Misshandlung des Buben bereits haben und noch haben könnten: So weise er „maximale Risikofaktoren für eine spätere psychische Störung“ auf. Der Bub sei aus „blanker Not“ geflohen.

Am zweiten Prozesstag war das Video von einer Vernehmung des Sechsjährigen gezeigt worden. Darin erzählt er unter anderem, dass er „öfters“ von seinem Papa eingesperrt und mit Kabelbindern gefesselt worden sei. Auf Nachfrage beschreibt er deren Farbe und wie sein Papa sie wieder aufgeschnitten habe. Auch am Tag seiner Flucht sei er eingesperrt gewesen.

Sechsjähriger Bub lebt inzwischen in einer Familienwohngruppe

Die Richterin unterstrich: „Es ist schwierig, bei solchen Tatvorwürfen eine richtige Strafe zu finden.“ Zu den Angeklagten sagte sie, sie hätten den Jungen „aktiv physisch und psychisch verletzt“. Schmid weiter: „Dass ein Kind von zu Hause flieht, das ein sicherer Hafen sein sollte, macht einen einfach nur sprachlos.“ Vom Wahrheitsgehalt der Aussagen des Buben zeigte sich das Gericht „vollumfänglich überzeugt“.

Die Angeklagten hatten sich bald nach dem plötzlichen Tod der ersten Ehefrau des Vaters kennengelernt. Schnell zog die Stiefmutter mit zwei eigenen Kindern bei dem Mann ein. Der Sechsjährige lebt inzwischen in einer Familienwohngruppe der Jugendhilfe. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Beide Verteidiger kündigten an, in Berufung zu gehen.