Rachad Bamario kehrt zum SC Oberbernbach zurück

Abwehrspieler Rachad Bamario wechselt vom TSV Friedberg zum SC Oberbernbach. Für den 25-Jährigen ist es der dritte Wechsel zum SCO.

Der SC Oberbernbach bastelt weiter am Kader für die neue Saison. Trotz der unsicheren Zeit im Zuge der Corona-Pandemie vermeldet der Kreisklassist nun eine wichtige Personalie. Zur neuen Saison kehrt mit Rachad Bamario ein alter Bekannter zurück zum SCO. Frühzeitig hatte sich die neue Abteilungsleitung um Alexander Tschmir und Max Schmid um ihren früheren Abwehrchef bemüht – mit Erfolg.

Rachad Bamario kam nach seiner Jugendzeit in der JFG Wittelsbacher Land 2014 zu den Grün-Weißen und etablierte sich beim Kreisklassisten schnell. Nach einer Spielzeit beim damaligen Kreisligisten VfL Ecknach, mit dem Bamario der Aufstieg in die Bezirksliga gelang, kehrte er zum SCO zurück. 2018 verschlug es den zweikampfstarken Innenverteidiger zum damaligen Kreisklasse-Meister TSV Friedberg, mit dem er gleich in der ersten Saison als Meister den Durchmarsch in die Bezirksliga schaffte. Auch beim TSV Friedberg spielte der Togoer eine bedeutende Rolle und kam in zwei Spielzeiten zu 42 Einsätzen. In der aktuellen Saison stehen 18 Einsätze in der Bezirksliga Süd zu Buche. Dabei gelang ihm ein Treffer.

Trainerduo lockt Bamario nach Oberbernbach

Der SCO hielt stets Kontakt zu Bamario. „Letztendlich waren es die langen Anfahrtswege zu Training und den Spielorten, die ihn nun dazu bewegten, zum SCO zurückzukehren“, so Tschmir. Eine Rolle spielte auch das künftige Trainerduo Serhat Örnek/ Bashar Broo, das sich sehr um den 25-Jährigen bemüht hatte. Mit Örnek feierte Bamario 2017 den Aufstieg mit Ecknach in die Bezirksliga. Während Broo und Örnek in der Offensive für Tore sorgen sollen, will der SCO um Bamario eine stabile Defensive aufbauen. (rasi)

