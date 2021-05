Adelzhausen

vor 33 Min.

Spielertrainer Wolfgang Klar verlässt Adelzhauser Fußballer

Wolfgang Klar verlässt den BC Adelzhausen zum Saisonende. Der BCA glaubt noch an den Klassenerhalt.

Plus Spielertrainer Wolfgang Klar steht dem BC Adelzhausen künftig doch nicht mehr zur Verfügung. Was dahinter steckt und was sein Nachfolger mitbringen muss.

Überraschung bei den Fußballern des BC Adelzhausen: Spielertrainer Wolfgang Klar wird anders als geplant dem Bezirksligisten in der kommenden Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Im Dezember verlängerte der 32-Jährige noch seinen Vertrag, nun stellt sich die Situation anders dar.

Themen folgen