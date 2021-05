Trotz Corona: TSV Rehling meldet wieder eine Zweite Mannschaft

Neuigkeiten gibt es beim TSV Rehling. Die Lechrainer melden für die kommenden Saison wieder eine Reserve. Wie es dazu kam und in welcher Liga das Team antritt.

Der TSV Rehling wird zur kommenden Saison wieder eine Zweite Mannschaft melden, die dann in der Reserveliga an den Start gehen wird. Zuletzt meldeten die Lechrainer in der Spielzeit 2018/19 eine Reserve in der B-Klasse Aichach-Neuburg. Noch während der Saison musste der TSV seine Zweite aufgrund von Spielermangel abmelden. Ursprünglich war eine Spielgemeinschaft mit der DJK Stotzard geplant. Diese kam aber nicht zustande und seither hatten die Rehlinger nur noch eine Herrenmannschaft im Spielbetrieb.

Die Kommandos als Spielertrainer geben künftig Matthias Lachenmayr und Niklas Strobl.„Das ist gerade in dieser schwierigen Zeit ein Ausrufzeichen. Es ist wichtig, einen Unterbau zu haben“, freut sich Abteilungsleiter Manuel Rauscher. Insgesamt besteht der Rehlinger Kader aus 34 Spielern für beide Teams. Rauscher: „Wir wollen erst einmal in der Reserveliga starten und schauen dann, ob wir nicht wieder in die B-Klasse gehen.“ (AZ)

