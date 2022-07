Todtenweis

Dritter schwerer Badeunfall in diesem Sommer: Schwimmer stirbt im Eisweiher

Am Freitag ging ein 69-Jähriger im Eisweiher unter. Sowohl am Freitag als auch am Samstag suchten Taucher nach ihm. Die miserablen Sichtverhältnisse unter Wasser erschwerten ihnen allerdings die Arbeit.

Plus Ein 69-Jähriger stirbt im Eisweiher. Es ist der dritte schwere Badeunfall im Landkreis in kurzer Zeit - und das zweite Mal, dass über 100 Einsatzkräfte in Sand anrücken.

Von Sofia Brandmayr, Nicole Simüller

Ein 69-Jähriger ist am Freitagabend im Eisweiher im Gebiet der Sander Seen bei Todtenweis ums Leben gekommen. Der Mann war gegen 18 Uhr in einiger Entfernung zum Ufer beim Schwimmen untergegangen, hatte zuvor aber noch mit den Armen auf sich aufmerksam gemacht. Andere Badegäste sahen das und wählten den Notruf. Ersthelfer, darunter eine Polizeibeamtin, erreichten ihn nicht mehr. Ein Großaufgebot von über 100 Einsatzkräften aus der Region suchte daraufhin nach dem Vermissten - zunächst vergeblich. Am Samstag bargen sie den Toten aus dem Wasser. Der Fall ist der dritte in einer Reihe schwerer Badeunfälle in kurzer Zeit.

