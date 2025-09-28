Drei Kandidaten: Auch Christine Waibel möchte Bürgermeisterin in Pähl werden

In Pähl herrscht Aufbruchsstimmung. Zwei Kandidatinnen und ein Kandidat wollen in der Gemeinde bei der Kommunalwahl im März 2026 Bürgermeisterin beziehungsweise Bürgermeister werden. Amtsinhaber Simon Sörgel tritt nach zweieinhalb Jahren, wie berichtet, nicht wieder an. In den vergangenen Jahren, auch schon unter Sörgels Vorgängern, knirschte es zwischen Rathauschefs und Gemeinderäten. Nach Teresa Grünbauer-Incir aus Vorderfischen und Christian Pfänder aus Andechs hat nun auch die Pählerin Christine Waibel ihr Interesse an der Aufgabe öffentlich gemacht. Unsere Redaktion hat mit ihr gesprochen. Für die beiden letztgenannten traf der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung eine wichtige Entscheidung.

Der nächste Bürgermeister oder Bürgermeisterin von Pähl wird wieder hauptamtlich arbeiten. Das beschloss das Ratsgremium einstimmig. Für Waibel war klar, dass sie nur unter der Voraussetzung kandidieren werde. Für Pfänder war dies sogar zwingend, um antreten zu können, weil er im Nachbarort Andechs lebt. Ehrenamtlich darf der Amtsträger oder die Amtsträgerin nur sein, wenn sie auch im Ort lebt.

Christine Waibel ist in Pähl aufgewachsen und vor acht Jahren zurückgekehrt

Die 58-jährige Christine Waibel ist in Pähl aufgewachsen, mit 18 Jahren weggezogen und vor acht Jahren zurückgekehrt. Die Diplomverwaltungswirtin arbeitet für die Arbeitsagentur in München und ist dort auch stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte. Es waren vor allem drei Gründe, die sie motivierten, sich zu bewerben, sagt sie: „Dazu zählt die Aktion ‚Bavaria ruft‘ für mehr Frauen in der Politik, der schlechte Umgang von Gemeinderat und Bürgermeister miteinander und dass die Bürgerinnen und Bürger im März eine Wahl auf dem Stimmzettel haben.“ Die Kommunalpolitik müsse dringend zurück auf eine sachliche Ebene, sagt sie. Eine Einschätzung, die ihre Mitbewerber teilen.

Mit dem Neubau des Rathauses und der Sanierung und Erweiterung der Schule sind zwei große Themen für die nächste Wahlperiode gesetzt. Woran es aus Sicht von Waibel mangelt, sind Angebote für die Jugend und die Senioren. „In meinem Alter fängt man an, sich Gedanken zu machen, wie man im Alter lebt. Meine Tochter wohnt in Lübeck.“ Es gebe zwar die Nachbarschaftshilfe, die ältere Menschen unterstütze, die komme aber an ihre Grenzen. Ein Treffpunkt für über 60-Jährige schwebt ihr vor und eine Tagespflege. Letzteres war in der Vergangenheit schon Thema, wurde aus Kostengründen aber auf Eis gelegt. Sie schlägt vor, dass verschiedene Wohnformen für Senioren in Zusammenarbeit mit Trägern entstehen könnten.

Ihr Vater übergab seinen Fundus dem Freundeskreis Ortsgeschichte Pähl-Fischen

Die Pählerin hilft auch beim Seniorencafè, das in der Gemeinde angeboten wird. Ihre Mutter wollte nicht alleine dorthin gehen, also begleitete sie sie und brachte sich auch mit ein. Das macht Waibel auch im Vorstand des Freundeskreises Ortsgeschichte Pähl-Fischen. Ihr Vater, ein eifriger Sammler, übergab seinen Fundus dem Verein. Sie selbst sei auch geschichtsinteressiert und ihre Familie widme sich der Stammbaumpflege, sagt sie.

Auch einen Arzt möchte Waibel – sie hört in der Freizeit gerne Hörbücher, geht zu Konzerten und ins Theater und spazieren – wieder in die Ammerseegemeinde locken. „Mir ist klar, dass das nicht einfach ist, aber wir sollten es wenigstens versuchen.“ Handlungsbedarf sieht Waibel auch beim Thema Mobilität. Eine bessere Busanbindung sei zu teuer, Ruftaxis und Carsharing aber gute Alternativen, die vorangetrieben werden sollten, findet sie. Die Pählerin plädiert zudem für Nachverdichtung, um das Problem fehlenden Wohnraums anzugehen.

Und wie schätzt Waibel ihre Chancen bei der Wahl ein? „Ich habe viele positive Rückmeldungen erhalten. Ich freue mich, dass die Bürgerinnen und Bürger eine Wahl haben. Wir werden sehen, wie sie sich entscheiden.“