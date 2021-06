Stadtbergen

06:30 Uhr

Ordnungsdienst in Stadtbergen bringt "keine Sympathiepunkte"

Plus Stadtbergen ist die einzige Stadt im Landkreis, die sich einen kommunalen Ordnungsdienst leistet. Immer wieder gibt es allerdings Kritik.

Von Tobias Karrer

Seit Jahren ist der Ordnungsdienst in Stadtbergen nicht unumstritten. Auch bei den Haushaltsberatungen in diesem Jahr, bei denen die Stadt den Gürtel enger schnallen musste, kamen deshalb kritische Fragen zu dem Thema auf. Der Stadtrat forderte eine Bilanz der Arbeit und eine Vorstellung der Aufgaben des Ordnungsdienstes, die der Leiter des entsprechenden Fachbereiches, Markus Voh, in der jüngsten Sitzung des Sicherheits- und Verkehrsausschusses präsentierte.

