„Bob“ will als Festwirt auf den Augsburger Plärrer

Die Einrichtung im Festzelt auf der Kirchweih in Gersthofen ist an manchen Ecken etwas ungewöhnlich. Klar, es gibt Biertische, Bierbänke, vorne eine Bühne, auf der Karte stehen Käsespätzle und Krustenbraten; alles ganz traditionell also. Aber an der Decke baumelt auch ein riesiger, drehbarer Totenkopf. Wenn es nach Stefan Meitinger geht, dem Gastronomen hinter dem Zelt, könnte etwas Vergleichbares auch in Augsburg entstehen – auf dem Plärrer. Denn der 54-Jährige, den jeder nur „Bob“ nennt, möchte Festwirt auf Schwabens größtem Volksfest werden. Am Montag, berichtet er, habe er die Bewerbung dazu bei der Stadt Augsburg eingereicht.

Jan Kandzora Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stefan Meitinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis