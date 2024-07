„Sommer am Kiez“ in Oberhausen punktet trotz Großbaustelle

Viele Blicke richten sich in diesen Wochen nach Oberhausen. Die Ulmer Straße ist als wichtige Verbindung in den Stadtteil wegen einer mehrmonatigen Baustelle gesperrt. Autofahrer und Nahverkehr werden umgeleitet. Über die Zukunft des Süchtigentreffs am Helmut-Haller-Platz wird seit Monaten kontrovers diskutiert. Am Bahnhof, an dem sich Drogensüchtige aufhalten, findet eine Veranstaltungsreihe statt, die Menschen nach Oberhausen bringt – trotz der Großbaustelle. Der Sommer am Kiez (SAK) ist bei seiner mittlerweile achten Auflage ein Erfolg, sagt Veranstalter und Gastronom Stefan „Bob“ Meitinger. Lob gibt es für die Konzerte nicht nur von den Besuchern, sondern auch von der Arbeitsgemeinschaft (Arge) der Oberhauser Vereine.

Sommer am Kiez: „Es ist grandios, dass so viele Menschen nach Oberhausen kommen“

Arge-Vorsitzende Hannelore Köppl sagt nach Ende des vergangenen Wochenendes: „Ich finde es beachtlich, was die Organisatoren von Sommer am Kiez auf die Beine stellen.“ Ausverkaufte Konzerte trotz Baustelle in der Ulmer Straße sprächen für sich. Mitunter helfe sie im Einlassbereich zum abgesperrten Gelände aus: „Ich finde es grandios, dass so viele Menschen nach Oberhausen kommen.“ Sie selbst gehöre nicht zu den Fans von Heavy Metal und Punkrock, „aber schön, dass es diese Fans gibt“. Das Engagement von Meitinger mache zudem deutlich, dass der Helmut-Haller-Platz attraktiv sein könne.

Chris Ress, Geschäftsführer vom Unternehmen Bob‘s, sagt: „Wir sind mit dem Gesamtverlauf sehr zufrieden. Wir hatten tolle Abende – ausverkaufte Konzerte bei Steel Panther und vergangenen Freitag bei Hämatom.“ Die Stimmung am Platz sei nicht zuletzt wegen des Stammpublikums unverwechselbar. Ress: „Durch den wachsenden Bekanntheitsgrad der Marke Sommer am Kiez dürfen wir mittlerweile auch mehr überregionales Publikum begrüßen, welches dem Festival natürlich auch wieder einen nationalen Charakter gibt.“ Ress betont, dass es eine enge Verbindung zu Anwohnern gebe. Man achte auf die Lärmbelastung. In diesem Jahr habe bislang keine Beschwerden gegeben. Dies bestätigt Hannelore Köppl: „Ich habe nichts von Anwohnerklagen gehört.“

Sommer am Kiez in Augsburg: Eisbrecher spielt am Sonntag

Am Sonntag, 28. Juli, spielt die Band Eisbrecher am Haller-Platz. Dieses Konzert war wegen der Erkrankung des Sängers verschoben worden. Ress sagt: „Sänger Alex Wesselsky als Augsburger Jung war schon in der Vergangenheit bei uns und wir sind stolz, auch in 2024 unsere SAK-Bühne für die national bekannten Eisbrecher-Jungs zur Verfügung zu stellen.“ Für die ausstehenden Konzerte gibt es noch Tickets. Das letzte Konzert von Sommer am Kiez findet am Samstag, 3. August, statt.