Aystetten geht optimistisch ins neue Jahr

Wem der Bürgermeister zunächst dafür danken wollte, dass die Gemeinde Aystetten auch 2024 weiter vorangekommen ist und Herausforderungen gemeistert hat, war für Peter Wendel klar. Es ging um die Ehrenamtlichen, die Vereine und den Gemeinderat. Mit diesem Dank eröffnete er seine Rede beim traditionellen Neujahrsempfang und kündigte gleich ein weiteres Projekt an, das mit ehrenamtlichem Engagement zustande kommen wird: Josef Dorner wird einen Geschichtspfad umsetzen.

Im Anschluss blickte Wendel auf das vergangene Jahr zurück. In Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Augsburg ist es der Gemeinde gelungen, eine Druckerhöhungsanlage in Betrieb zu nehmen, die den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde eine sichere Trinkwasserversorgung gewährleistet. Für die Aystetter Feuerwehr wurde ein neues Hilfslöschfahrzeug angeschafft. Auch bei seinem nächsten Programmpunkt stand die Feuerwehr im Fokus. Bei dem Jahrhunderthochwasser im vergangenen Sommer hat es ganz besonders die Nachbargemeinden der Aystetter erwischt. Dass die Gemeinde selbst kaum betroffen war, sei unter anderem der Sanierung des Kanalsystems zu verdanken. In den Neusässer Stadtteilen, die das Hochwasser hart getroffen hat, unterstützte die Aystetter Feuerwehr die Nachbarn. Für ihren Einsatz dankte Wendel ihnen. Auch wenn die Gemeinde das Jahrhunderthochwasser gut bewältigt hat, will die Gemeinde auch in Zukunft alles dafür tun, um gegen zukünftige Überschwemmungen gewappnet zu sein.

Ein Projekt für die nächsten Jahre: Eine neue Kindertagesstätte in Aystetten

Ein weiterer wichtiger Punkt für Aystettens Bürgermeister ist die Kinderbetreuung. Die entsprechende finanzielle Situation der Gemeinde machen Planungen für neue Räumlichkeiten für die Aystetter Kindestagesstätte mit Mensa und für ein Rathaus möglich. Hierfür hat die Gemeinde zwei Grundstücke in unmittelbarer Nähe der Schule erwerben können.

Bevor Peter Wendel mit seinem Ausblick in das neue Jahr begann, kam es zur Sportlerehrung. Neben einigen erfolgreichen jungen Leichtathleten und Leichtathletinnen, die auf der Bühne von Wendel beglückwünscht wurden, durften sich die Fußballer des SV Cosmos Aystetten noch einmal für ihren Aufstieg in die Landesliga feiern lassen.

Ergebnisse des Sturzflutkonzepts sollen nun umgesetzt werden

Mit Blick auf das neue Jahr zeigte sich Aystettens Bürgermeister optimistisch. Die gute Bilanz aus dem Vorjahr ermögliche der Gemeinde Handlungsspielraum. Die Gemeinde wird ins siebte Jahr ohne Neuverschuldung gehen können. Neben der Sanierung der Bahnhofs- und der Frühlingsstraße, will die Gemeinde die Ergebnisse des Sturzflutkonzepts in Angriff nehmen. Nachdem die Gemeinde im vergangenen Jahr Grundstücke erwerben konnte, sollen nun die Planungen für ein neues Betreuungs- und Bildungszentrum starten. Um diese Projekte finanziell stemmen zu können, hat der Gemeinderat einen Bebauungsplan für den Bereich des Wertstoffhofes aufgestellt, wo stilles Gewerbe angesiedelt werden soll. Es ist geplant, einen Teilbereich mit Wohnungen zu bebauen. Jedoch muss das Landratsamt hierfür zunächst die Pläne der zentralen Wertstoffhöfe realisieren. Die Grüngutsammelstelle bleibe dennoch auf jeden Fall bestehen, so Wendel.

Für die Zukunft wünschte sich Wendel, dass Aystetten weiter eine so lebenswerte Gemeinde bleibe, in der man sich mit Respekt begegnet und gegenseitig unterstützt: „Das ist es doch, was Heimat ist und wo ich zu Hause bin.“ Mit Blick auf die anstehenden Bundestagswahlen fordert er dazu auf, den Blick stärker auf das Positive der Demokratie zu richten und diese zu schätzen: „Man hört und sieht leider oft nur das Negative, deshalb bleiben sie alle zuversichtlich, haben sie Vertrauen, bleiben sie fröhlich.“