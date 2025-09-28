Umfrage auf dem Wochenmarkt: „Es ist alles da, was man braucht“

Seit 40 Jahren ist der samstägliche Wochenmarkt auf dem Volksfestplatz in Neusäß mehr als ein Ort zum Einkaufen frischer regionaler und saisonaler Produkte. Rund 20 Markttreibende bauen jeden Samstag ihre Stände auf und bieten von 7 bis 12 Uhr regionale und saisonale Waren an. Die Stadt Neusäß feierte nun das etablierte Markttreiben anlässlich dessen 40. Bestehens sowie gleichzeitig zum Wiederbeginn des Wochenmarkts nach der Volksfestpause und im Vorfeld des Erntedankfestes mit einer ökonomischen Erntedankandacht, untermalt vom Posaunenchor der Philippusgemeinde.

Zum runden Geburtstag gab es auf dem Neusässer Wochenmarkt ein besonderes Programm

Bürgermeister Richard Greiner richtete anschließend ein Grußwort an die Besucherinnen und Besucher des Marktes, die sich diesmal neben der gewohnten breiten Angebotspalette am Glücksrad auch über Preise direkt vom Wochenmarkt, sowie von der Stadt und der VHS Neusäß freuen durften. Zudem stand ein kleines „Geburtstags-Buffet“ bereit. Der Erfolg des Neusässer Wochenmarktes ist nicht selbstverständlich; erst im August fand zu letzten Mal der Diedorfer Wochenmarkt statt. Nach 30 Jahren kam das Aus.

Was macht den Neusässer Wochenmarkt so besonders?

Die Marktbesucherinnen und -besucher schätzen die Möglichkeit, viele frische Produkte einzukaufen. Es ist auch die besondere Atmosphäre des Wochenmarkts mit seinem bunten Treiben, den verschiedenen Gerüchen und die Möglichkeit des Probierens regionaler Spezialitäten. Viele Kundinnen und Kunden schätzen dort Begegnung, Kommunikation und Austauschs. Sie genießen das persönliche Gespräch über die Herkunft und die Anbauweise der Waren, die fachkundige Beratung oder Rezeptideen.

Das Ehepaar Aloisia und Rudolf Stets aus Westheim ist regelmäßig auf dem Neusässer Wochenmarkt. Foto: Jutta Kaiser-Wiatrek

Mindestens alle zwei Wochen besucht das Ehepaar Aloisia und Rudolf Stets aus Westheim den Neusässer Wochenmarkt. Jetzt tragen die beiden einen großen Korb mit Gemüse und Salaten Richtung Auto. „Hier bekommen wir alles Nötige wie Eier, Gemüse und auch Pflanzen für den Garten“, zeigen sie sich zufrieden.

Violanta Schließzeit aus Steppach ist auch Stammkundin des Neusässer Wochenmarkts. Foto: Jutta Kaiser-Wiatrek

Jeden Samstag ist auch Violanta Schliesszeit aus Steppach vor Ort, um sich mit Käse, Obst und Gemüse einzudecken.

Im Sommer hat Pius Ziesel genug Gemüse aus dem eigenen Garten. Aber jetzt sei die Ernte durch und er kommt zum Einkaufen auf den Neusässer Wochenmarkt. Foto: Jutta Kaiser-Wiatrek

Pius Ziesel bezieht den Sommer über sein Gemüse aus dem eigenen Garten. „Jetzt aber ist die Ernte durch und ich komme regelmäßig zum Einkaufen auf den Neusässer Wochenmarkt, schließlich ist alles da, was man braucht“. Dass mit dem Angebot auf dem Neusässer Wochenmarkt tatsächlich alles da ist, was das Herz begehrt, darüber sind sich die Besucherinnen und -besucher einig. „Es fehlt nichts“, kommunizieren sie klar und zufrieden.