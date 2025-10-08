Münchener Freiheit kommt nach Gersthofen

Mit ihren Hits wie „Ohne Dich schlaf‘ ich heute Nacht nicht ein“ oder „Tausendmal Du“ ist die Band Münchener Freiheit in den 80er Jahren bekannt geworden. Zusammen mit dem neuen Frontmann Jörg-Tim Wilhelm tritt die Kultband am Donnerstag, 30. Oktober, um 19.30 Uhr in der Stadthalle Gersthofen auf. Die Stadthalle feiert im Oktober ihren 30. Geburtstag. Anlässlich dieses Jubiläums gibt es bis Jahresende monatlich eine Verlosung von Freikarten.

Seit 2012 übernimmt Tim Wilhelm das Mikrofon als neuer Frontmann der Band

Die Gruppe Münchener Freiheit hatte sich nach dem bekannten Café in Schwabing benannt. Im Jahr 2011 entschied sich der ehemalige Leadsänger Stefan Zauner, die Band zu verlassen, um sich ganz auf seine Solokarriere zu konzentrieren. Als neuer Frontmann trat Wilhelm in seine Fußstapfen, ein ausgebildeter Sänger mit klassischer Gesangsausbildung, der außerdem als Schauspieler und Moderator bekannt ist, unter anderem durch Formate wie den „Schwainer Club“ und „Pumuckl TV“. Trotz seiner vielen Talente, ist die Musik dennoch ein großer Teil seines Lebens. So nahm ihn das damalige Management von Stars wie Melanie Thornton, bekannt durch „Wonderful Dream (Holidays Are Coming)“, unter Vertrag. Seine Reise führte ihn letztendlich zu Aron Strobel, Michael Kunzi, Rennie Hatzke und Alex Grünwald, besser bekannt als Münchener Freiheit. Durch gemeinsame Studioproduktionen mit Alex Grünwald und Michael Kunzi war Wilhelm der Band bereits vertraut und konnte sich als neuer Leadsänger beweisen.

So können Sie Tickets für das Konzert der Münchener Freiheit gewinnen

Die Redaktion verlost dreimal zwei Tickets für das Konzert der Münchener Freiheit, das unbestuhlt sein wird.