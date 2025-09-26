Gablingen schafft mobile Hochwasserschutzsysteme an

Um die Schmuttertalgemeinde für den Fall eines neuen Hochwassers bestmöglich zu schützen, wird Gablingen mobile Hochwasserschutzsysteme anschaffen. Das berichtete Bürgermeisterin Karina Ruf in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Gablingen wird sich einer landkreisweiten, gemeinsamen Initiative anschließen. Ziel des Landratsamtes ist es, so viele Kommunen wie möglich mit den gleichen Systemen auszustatten, damit diese sich in Notlagen gegenseitig unterstützen können.

Wie wirkt sich Gablingens Großbaustelle auf die Dorfweihnacht aus?

Eine gute Nachricht konnte die Rathauschefin trotz aller Belastungen durch die Großbaustelle in der Ortsmitte verkünden: Die für den 28. und 29. November geplante Dorfweihnacht am Kirchplatz kann stattfinden. Eine Zufahrt wird temporär ermöglicht. Der erste Bauabschnitt der Straßenbaumaßnahme soll nach Angabe der beteiligten Unternehmen zum Jahresende abgeschlossen sein, die großräumige Umfahrung der Straßensperrung wäre damit zu Ende. Wegen der umfangreichen Sanierung der Kanal- und Wasserleitungen ist die Batzenhofer Straße in Gablingen zwischen dem südlichen Ortseingang und der Einmündung Grünholderstraße seit Anfang September komplett gesperrt.

Derzeit wird in Gablingen viel geplant, Neues wird gebaut und bestehende Gebäude werden umgestaltet. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates stand eine Vielzahl an Bauanträgen und Bauvoranfragen auf der Tagesordnung.

Zur Wahlleiterin für die Kommunalwahl wurde Silke Scherer, Leiterin des Ordnungs- und Einwohnermeldeamtes, ernannt.