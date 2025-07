Musikverein Diedorf feiert seinen 50. Geburtstag

In Diedorf wird in diesem Jahr kräftig gefeiert. Kaum hat der TSV die Feierlichkeiten zu seinem Jubiläum beendet, schon kündigt der Musikverein Diedorf ein Fest zum 50. Geburtstag an. Von Freitag, 11. Juli, bis Sonntag, 13. Juli, soll das goldene Jubiläum stattfinden. Seit 50 Jahren prägt das Blasorchester die musikalische Kultur in Diedorf und bereichert das Gemeindeleben mit seiner Musik. Dies soll gebührend mit einem Wochenendfest mit Konzerten, Standkonzerten und anderen musikalischen Darbietungen gefeiert werden.

Mit musikalischen Schmankerln beginnt die Feier am Freitag, 11. Juli, ab 18 Uhr beim Festzeltbetrieb mit der Schwäbischen Trachtenkapelle Hirblingen, ab 21 Uhr spielt dann Muckasäck, die Partyband aus dem Allgäu, tanzbare Musik. Zum Familiennachmittag wird am Samstag gebeten. Der Musikverein Frisch auf Willishausen ist am Samstagnachmittag ab 14 Uhr bei einem gemütlichen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen dabei, zur weiteren Unterhaltung für Alt und Jung gibt es eine Hüpfburg, einen Ballwurfstand, Kinderschminken und ein Tanzauftritt des TSV Diedorf. Ab 16 Uhr gibt es ein Wiedersehen mit der befreundeten Musikkapelle aus Latzfons in Südtirol, die den ein oder anderen in Urlaubsstimmung versetzen könnte.

Party mit Village - Just Music am Samstagabend

Ab 21.30 Uhr steht Village – Just Music bei freiem Eintritt auf dem Programm. Feierlich endet das Jubiläums-Wochenende am Sonntag, 13. Juli. Zunächst findet um 10 Uhr ein Festgottesdienst statt. Zum anschließenden Frühschoppen spielen Kurt Pacher und seine Original Böhmerwälder Musikanten.

Ein kleiner Wermutstropfen ist zunächst in die Feierstimmung gefallen, denn unwissentlich haben ausgerechnet an diesem Wochenende auch die Biburger Ortsvereine ihr Dorffest festgesetzt und feiern von Samstag bis Sonntag. Die Terminüberschneidung wurde erst im Nachgang bemerkt und konnte nicht mehr korrigiert werden, wie zu erfahren war. In Diedorf steht das Motto Zusammenhalt und nicht Trennung im Vordergrund, und somit werden die Biburger Ortsvereine am Freitagabend gemeinsam das Jubiläum des Musikvereins in Diedorf besuchen als Zeichen der Verbundenheit und Wertschätzung.