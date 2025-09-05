Mit TikTok zur Marktpräsenz: So baut sich diese junge Frau die Selbstständigkeit auf

„Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit, steigender Zinsen und globaler Krisen ist eine objektive, unabhängige Immobilienbewertung wichtiger denn je.“ Jasmin Tietze hat sich im Juli 2024 in der Immobilienbewertung, trotz Krisen, selbstständig gemacht. Nach ihrem Abschluss im Studium des Bauingenieurwesens und fünf Jahren Arbeit in der Bewertung im Gutachterausschuss der Stadt Augsburg kamen viele Menschen aus ihrem Umfeld aktiv auf sie zu und baten um eine Bewertung ihrer Immobilie. Häufig ging es dabei um Erbschaften, Scheidungen, Kaufentscheidungen und Finanzierungen. „Daraus entstand der Entschluss, meine Expertise in ein eigenes Unternehmen einzubringen“, sagt Tietze.
Kutzenhausen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden