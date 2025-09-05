Icon Menü
Gründung im Bereich Immobilienbewertung: Erfahrungen von Jasmin Tietze

Kutzenhausen

Mit TikTok zur Marktpräsenz: So baut sich diese junge Frau die Selbstständigkeit auf

Jasmin Tietze berät ihre Kunden zum Thema Immobilienbewertung. Wie ihr Weg in die Selbstständigkeit führte und welche Rolle TikTok dabei spielt.
Von Amélie Boldt
    • |
    • |
    • |
    Jasmin Tietze hat sich in der Immobilienbewertung selbstständig gemacht. Foto: Christian Schierhorn

    „Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit, steigender Zinsen und globaler Krisen ist eine objektive, unabhängige Immobilienbewertung wichtiger denn je.“ Jasmin Tietze hat sich im Juli 2024 in der Immobilienbewertung, trotz Krisen, selbstständig gemacht. Nach ihrem Abschluss im Studium des Bauingenieurwesens und fünf Jahren Arbeit in der Bewertung im Gutachterausschuss der Stadt Augsburg kamen viele Menschen aus ihrem Umfeld aktiv auf sie zu und baten um eine Bewertung ihrer Immobilie. Häufig ging es dabei um Erbschaften, Scheidungen, Kaufentscheidungen und Finanzierungen. „Daraus entstand der Entschluss, meine Expertise in ein eigenes Unternehmen einzubringen“, sagt Tietze.

