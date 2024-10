Mit kleinen Figuren zu Erfolg und intensiven Freundschaften

Kleine Figuren, ein eckiger Ball, ein winziges Spielfeld: Tipp Kick. Seit 100 Jahren gibt es das Fußballspiel. Aus dem Spielzeug hat sich ein Leistungssport entwickelt. In der Bocciahalle in Anhausen lud der Tipp-Kick-Verein TKC Grüner Sturm Augsburg jetzt zur Bayerischen Einzelmeisterschaft. 47 Spielerinnen und Spieler aus dem Freistaat und der Schweiz nahmen daran teil. „Seit 1986 waren noch nie so viele Spieler in Anhausen“, freute sich der Initiator Ludwig Glöcklhofer. „Es sind tatsächlich ein paar Cracks da, von denen ich nicht gedacht hatte, dass sie kommen.“ Die Teilnehmenden waren zwischen zehn und 70 Jahre alt, darunter zwei Frauen.

