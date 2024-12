Nominierung: Hannes Grönninger aus Neusäß will für die ÖDP in den Bundestag

Erst vor einem Jahr war der Neusässer Hannes Grönninger nach jahrzehntelanger Mitgliedschaft bei den Grünen ausgetreten, nun ist er der ÖDP beigetreten und wurde von den ÖDP-Kreisverbänden Augsburg-Land und Aichach-Friedberg einstimmig als Direktkandidat Augsburg-Land für die Bundestagswahl nominiert. Wie die ÖDP mitteilt, bedauert der 73-jährige Neusässer Stadt- und Kreisrat und Kandidat, dass der Stellenwert existenzieller Zukunftsthemen wie Klima- und Artenschutz in der öffentlichen Debatte an Bedeutung verloren haben. „Das liegt zum Teil sicherlich auch daran, dass es der Bundesregierung nicht gelungen ist, Gemeinschaftsprojekte zu erklären, die die Menschen motivieren. Nicht einmal ein Tempolimit auf Autobahnen war machbar“, meint Grönninger. Er habe sich bewusst für die ÖDP entschieden, weil diese immer ihrem Ziel, eine lebenswerte Zukunft für alle zu schaffen, treu geblieben sei und sich konsequent gegen Kriege als Mittel zu regionaler und geopolitischer Einflussnahme ausspricht.

Für die Erhöhung des Familien- ud Pflegegelds

Grönninger will sich in dem kurzen Bundestagswahlkampf auf Themen konzentrieren, die unmittelbare Bedeutung für die Menschen vor Ort haben: Die Situation der Krankenhäuser müsse grundlegend verbessert werden. Die Halbierung des Familien- und Pflegegeldes durch die Regierung Söder/Aiwanger kritisiert Grönninger scharf. Notwendig sei vielmehr „eine deutliche Erhöhung“. Die Familien würden leisten, was die öffentliche Hand wegen Personalmangel längst überfordere, meint Grönninger. Zum Schluss seiner Vorstellungsrede erklärte der Kandidat auch, was ihn motiviert: „Die technische Entwicklung ermutigt mich: Die Wind-, Sonnen- und Speichertechnik macht gerade riesige Fortschritte, so dass Öl, Gas und Atomspaltung den Wettkampf zumindest am Markt verlieren werden.“ Der Resignation müsse man durch politisches Engagement und auch durch persönliche Veränderungsbereitschaft entgegentreten.

Der zuletzt parteilose Stadtrat und Gärtner Hannes Grönninger hat in den vergangenen Wochen in Neusäß vehement für den Erhalt der Kompostieranlage in Steppach gekämpft und sich damit auch als Mandatsträger gegen den eigenen Stadtrat positioniert, was ihm unter anderem harsche Kritik der vieler Stadtratskollegen eingebracht hatte. (AZ, dav)