Kreis- und Stadtrat Hannes Grönninger aus Neusäß tritt bei den Grünen aus

Plus Wegen der Haltung der Grünen in der Bundesregierung zu Waffenlieferungen tritt Hannes Grönninger nach 38 Jahren bei den Grünen aus.

Schon lange hat sich Hannes Grönninger, langjähriges Mitglieder der Grünen, Stadtrat und Kreisrat, an der außenpolitischen Haltung seiner Partei gestört. "Ich versuchte, mit meinen Freitags-Kundgebungen einer Minderheit Gehör zu verschaffen, die sich gegen die Munitions- und Waffenlieferungen aussprechen, die aber offensichtlich kein Verständnis in den Orts-, Kreis-, Landes-, Bundesverbänden, und bei den Regierungsmitglieder findet", so Grönninger in der Begründung seines Parteiaustritts.

Im Bundestagswahlkampf 2021 habe Grönninger noch mit dem Slogan "Keine Waffen und Rüstungsgüter in Krisengebiete" geworben, nun forderte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Bundestag Agnieszka Brugger den Bundeskanzler auf, neben Munition und Waffen auch den Marschflugkörper Taurus der Ukraine zu liefern.

