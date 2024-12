Wird die Treppe zum Bahnhof Anfang 2025 wieder geöffnet?

Für die einen ist es eine kommunale Posse, für die anderen ein tägliches Ärgernis: Schon seit dem Sommer ist die Treppe zum und vom Bahnhofsgleis 1 in Fahrtrichtung Augsburg in Neusäß gesperrt. Hintergrund sind noch fehlende vertragliche Vereinbarungen rund um die Sicherung der Verkehrspflicht auf der Treppe. Im Kern geht es also um die Frage: Wer zahlt den Winterdienst? Ein Schildbürgerstreich, fand nicht nur Stadtrat Christian Rindsfüßer (SPD) in einem Schreiben an die beteiligten Akteure.

