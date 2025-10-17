Kurz vor dem Jubiläum beim AVV: So weit sind die Planungen zur Fusion mit dem MVV

Angefangen hat alles im Jahr 1985 mit Buslinien rund um Schwabmünchen und Königsbrunn. Damals konnte man endlich mit einer einzigen Fahrkarte bis in die Stadt Augsburg fahren, der Augsburger Tarif- und Verkehrsverbund (AVV) war geschaffen. Heute ist der AVV viele Schritte weiter. Sein 40-jähriges Bestehen will er am 28. Oktober mit einem Festakt groß feiern, mit tollem Büfett und schönen Reden. Der Clou der Veranstaltung, so wird hinter den Kulissen geplant, soll die Verkündung sein, dass alle Hindernisse für den Zusammenschluss mit dem Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) aus dem Weg geräumt sind. Allerdings: Noch kann die entsprechende Rede nicht geschrieben werden. Denn ein zentraler Punkt, die Übernahme von bestimmten Verlusten für die einzelnen Verkehrsbetriebe durch das bayerische Verkehrsministerium, ist noch nicht ausverhandelt. Was das bedeutet.

Über ein Jahr ist es inzwischen her, dass Landrat Martin Sailer die Fusionspläne mit dem MVV öffentlich gemacht hat. Vieles soll besser werden in der größeren Gemeinschaft, so die Idee dahinter. Die Ausschreibungen im Verbund könnten größere und leistungsfähigere Busunternehmen interessieren, die dann zuverlässig auf den einzelnen Strecken fahren - ein echter Vorteil für die Fahrgäste. Ein praktisches Auskunftsmedium gibt Informationen über sämtliche Fahrtmöglichkeiten im Verbund an die Passagiere weiter, und die Tarif- und Preisstruktur soll einen einheitlichen, großen Bereich in ganz Südbayern abdecken. Das heißt: Auch ohne Deutschlandticket kann dann von Gersthofen zum Augsburger Bahnhof, von dort zum Münchner Bahnhof und dann mit der U-Bahn zum Olympiapark mit nur einem einzigen Fahrschein gefahren werden.

Das Verkehrsministerium hat noch nicht über eine Förderung entschieden

Und genau da liegt der Knackpunkt: Wenn nur noch ein Ticket notwendig ist, dann bleibt weniger übrig für die einzelnen Anbieter, in diesem Fall wären das der heutige AVV, die Bahn und der MVV. Für den möglichen Zusammenschluss der beiden Verbünde aus Augsburg und München ist dabei von elf Millionen Euro jährlich die Rede. Die müssten vom Freistaat Bayern übernommen werden, sonst gelingt der gesamte Zusammenschluss nicht. Bislang will der jedoch nicht zahlen. Eigentlich wollte Landrat Martin Sailer weitere Gespräche darüber bereits im September abgeschlossen haben. Doch: Die Gespräche sind noch nicht beendet, wie das zuständige Ministerium für Wohnen, Bau und Verkehr durchblicken lässt. Man wolle sich zum aktuellen Stand der Verhandlungen nicht äußern, so ein Sprecher. Informationen soll es erst nach Abschluss der Gespräche geben.

An anderer Stelle jedoch hat man den Zeitplan eingehalten. Im Sommer war klar geworden, dass der Nahverkehr im Bereich des AVV teilweise durch ein Zusammengehen mit dem MVV deutlich teurer werden könnte. Der Grund liegt in der unterschiedlichen Tarifstruktur. Nach bisheriger MVV-Tarifstruktur wären vor allem kurze Fahrten im Augsburger Umland betroffen gewesen. Der Geschäftsführer des MVV, Bernd Rosenbusch, versprach damals eine Änderung.

Zum 1. Januar 2026 gibt es Preiserhöhungen - beim AVV und beim MVV

Und er hat Wort gehalten. Die Gesellschafter des MVV haben zum 1. Januar 2026 nicht nur eine durchschnittliche Tariferhöhung von 3,9 Prozent beschlossen, sondern einige Ideen aus dem AVV übernommen, die „bei einem Zusammengehen der beiden Verbünde die Integration vereinfachen würden“, so der Justiziar des MVV, Martin Schenck. Darum geht es:

Der Preis für die Einzelfahrt über zwei Zonen, eines der am meisten genutzten Tickets, wird bei beiden Verbünden 4,20 Euro kosten. Auch der AVV erhöht seine Preise zum 1. Januar 2026 entsprechend.

Für die MVV-Tageskarte für eine Person wird die Kindermitrahmeregelung aus dem AVV übernommen, dort können bis zu vier Kinder unter 14 Jahren kostenlos mitgenommen werden. Das gibt es bislang im MVV so nicht.

Es wird, außerhalb der Zonen M und 1 (München und direktes Umland), ein Ein-Zonen-Einzelfahrt-Ticket eingeführt, das die Preise für den MVV-Gelegenheitskunden um etwa 30 Prozent senkt. Damit werden im Umland Fahrten etwa von einem Ort zum direkten Nachbarort für MVV-Kunden billiger und eine Anpassung an das Preisniveau für Fahrten dieser Art im AVV vorgenommen.

AVV und MVV planen weiter mit einem Start des gemeinsamen Verbunds zum 1. Januar 2027. Am 28. Oktober wird aber erstmal der AVV gefeiert. Und am 29. Oktober, am Tag nach dem Festakt zum Jubiläum des AVV, soll zumindest eine gemeinsame Sitzung der zuständigen Ausschüsse aller Kommunen im Zuständigkeitsgebiet stattfinden. (mit mcz)