Mit einem Kraftakt schafft Allmannshofen die schwarze Null

Für Allmannshofen gab es am Montagabend gute Nachrichten in puncto Finanzen. Die Kämmerei der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Nordendorf hat „die schwarze Null“ geschafft, erklärt Bürgermeister Markus Stettberger auf Rückfrage. Vorgestellt wurde das Zahlenwerk dem Gremium von Bettina Matzky aus der Kämmerei. Doch was steckt hinter der „schwarzen Null“? „Der Haushalt konnte ausgeglichen werden“, erklärt Stettberger und ergänzt: Was rein rechnerisch geschafft wurde, bedeutet einen „Kraftakt“. Um diesen Haushalt vorzulegen, musste an diversen Stellen gekürzt werden, denn nach der ersten Vorberatung stand in der Kalkulation noch ein Minus von 80.000 Euro. Auch übers Jahr hinweg muss die Gemeinde nun sparsam sein und sich auf das fokussieren, was laut Haushaltsplan verwirklicht werden kann.

