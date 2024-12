Das vielleicht weihnachtlichste Haus im Landkreis Augsburg

Die einen finden es kitschig, andere wiederum sind einfach fasziniert von der Weihnachtsstimmung fast wie aus Hollywood – nur eben in Stadtbergen. Diese magische Stimmung in der Adventszeit lockten am ersten Abend schon viele Freunde und Bekannte zu dem Haus der Familie von Doris Büchele. Gespannt warteten sie auf den Start um 18.10 Uhr. Mit einem krachenden Feuerwerk aus Goldregen und vielen anderen Knalleffekten begann das Spektakel. Dann zeigte sich der ganze Zauber von Weihnachten auf seine ganz besondere Art und Weise. „Es ist die schönste 30er-Zone in Stadtbergen“, sagte einer der Besucher. Denn hier fahren die Autos langsamer am Weihnachtshaus vorbei, um mit ihren Handykameras ein Foto zu machen.

Icon Vergrößern Ein Blick auf das Weihnachtshaus in Stadtbergen: Überall leuchtet es bunt. Foto: Marcus Merk Icon Schließen Schließen Ein Blick auf das Weihnachtshaus in Stadtbergen: Überall leuchtet es bunt. Foto: Marcus Merk

Seit vielen Jahren schon verwandelt Marco Blank zur Weihnachtszeit das Haus seiner Mutter in ein Weihnachtsmärchen. Jedes Jahr wird es ein bisschen mehr. Mittlerweile sind die weihnachtlichen Lichter auf dem ganzen Grundstück verteilt. Seit Anfang November arbeitet er sich von oben nach unten. Zuerst werden die Lichterketten angebracht und allerlei Dekoration kommt nach und nach dazu. Seien es Weihnachtsmänner, die aus dem Fenster klettern, andere wiederum winken aus dem Kamin, glitzernde Rentierschlitten fahren aufs Dach und Rentiere machen es sich auf dem Grundstück gemütlich.

Marco Blank dekoriert das Haus in Stadtbergen jeder Jahr mit viel Freude

Die Freude der Menschen, die täglich sein Lichterhaus bestaunen, ist die ganze Arbeit wert, sagt Marco Blank stolz. Gut behütet vom Weihnachtsmann und seinen Rentieren funkelt der Garten und die lange Hecke in einem herrlichen Lichtermeer und wünscht damit allen ein frohes Fest. Für seine Gäste gab es Glühwein und Punsch wie auch heiße Hotdogs vom Grill.

Icon Vergrößern Von Rentieren bis Weihnachtsmännern – am Weihnachtshaus in Stadtbergen mangelt es nicht an Deko. Foto: Marcus Merk Icon Schließen Schließen Von Rentieren bis Weihnachtsmännern – am Weihnachtshaus in Stadtbergen mangelt es nicht an Deko. Foto: Marcus Merk

Mehr als 80 Stunden hat Marco Blank in diese Arbeit investiert. Insgesamt wurden 300 Meter Verlängerungskabel verbaut, mehr als 26.000 LEDs aufgehängt sowie zahlreiche leuchtende Figuren platziert. Wie viel Strom verbraucht er? „Im vergangenen Jahr waren es um die 160 Euro für vier Wochen. Heuer wird es ein bisschen mehr werden.“ Alles wird per App gesteuert.

Zu bestaunen ist das Weihnachtshaus in Stadtbergen in der Leitershofer Straße 58 täglich ab 17 Uhr.