Leitershofer Schauspielerin Marina Lötschert dreht mit den Rosenheim-Cops

Die spannenden Drehtage liegen längst hinter der Leitershofer Schauspielerin Marina Lötschert, die im Winterspecial mit dem Titel „Totholz“ der beliebten Krimiserie „Die Rosenheim-Cops“ die Episodenrolle der Almwirtin Dagmar Breuer spielt. „Gedreht haben wir Ende Februar in der Nähe vom Tegernsee in Bad Feilnbach auf der Tregler Alm. Wenn man an Winterspecial denkt, meint man natürlich, dass es bestimmt in einer Winterlandschaft spielt. Also bei meinem Dreh war kein Schnee sichtbar“, erzählt Lötschert und lacht.

Im diesjährigen Winterspecial haben es die Kommissare Hansen (Igor Jeftić) und Stadler (Dieter Fischer) mit einem weiteren Mordfall zu tun. Diesmal wurde der Waldbesitzer und Holzhändler Joseph Kreitmair erschossen auf seinem Hochsitz aufgefunden. Kurz vor seinem Tod hatte er einen heftigen Streit mit seinem Bruder Sebastian (Arthur Klemt). Es ging darum, was mit dem Familienunternehmen passieren sollte, das ihnen von ihrem Vater übertragen wurde. Aber auch der Besitzer der Edeltischlerei, Ignatius Böck (Heio von Stetten), könnte ein Verdächtiger sein, schließlich gab es auch mit ihm Unstimmigkeiten. Wenn Hansen jedoch nicht gerade ermittelt, ist er privat ziemlich eingespannt, denn er hat gerade Isabella Pohl (Julia Stinshoff), eine erfolgreiche Trachtendesignerin kennengelernt.

Marina Lötschert spielt im Winterspecial der Rosenheim-Cops eine Wirtin

Der Betrieb auf der Tregler Alm lief während der Dreharbeiten teilweise weiter. In ihrem zünftigen bayerischen Outfit im Dirndl und Janker und wahrscheinlich auch durch ihr engagiertes Auftreten, dachten die echten Gäste, dass Marina Lötschert dort arbeitet und fragten nach freien Plätzen. „Ich habe natürlich ganz professionell auf die freien Tische verwiesen. Da kam meine langjährige Gastroerfahrung zum Einsatz. Die wirkliche Wirtin Tanja Millauer war natürlich auch da“, berichtet sie.

Lötschert freut sich, dass bei den Wartezeiten der Drehpausen immer wieder Menschen auf sie zukamen, um Fotos zu machen oder ein Schwätzchen zu halten. „Beim gesamten Team von den Rosenheim-Cops merkt man, wie gerne sie für diese ZDF-Produktion tätig sind. Die meisten arbeiten schon sehr lange zusammen und trotzdem waren alle sehr herzlich zu mir und haben mich sofort freundlichst aufgenommen. Denn manchmal ist es für die Schauspieler der Gastrollen nicht so leicht, in ein bestehendes Team zu kommen, aber bei den Rosenheim-Cops kam ich mir vor, als ob ich schon immer dazu gehöre. Das ist wirklich wunderbar, tut gut und motiviert“, so die aus Leitershofen stammende Schauspielerin.

Die Episode mit Marina Lötschert aus Leitershofen wird am Mittwoch ausgestrahlt

Bei einem Mittagessen auf der Alm lernte sie Dieter Fischer alias Kommissar Stadler besser kennen. „Wir haben leider keine gemeinsame Szene in dem Winterspecial, aber sind sofort ins Gespräch gekommen. Es hat ihn gefreut, dass ich vom Theater komme“, erzählt Lötschert. Beide stellten schnell fest, dass sie viele gemeinsame Kollegen haben. „Es war einfach schön, dass man sich so freudig unterhalten konnte. Ich hatte schon etwas Respekt vor dem großartigen Schauspieler, der so viele Jahre die Hauptrolle des Kommissars Anton Stadler spielt. Aber auch Igor Jeftić ist ein äußerst sympathischer Kollege und war sehr offen. Ich war beeindruckt von seiner inneren Ruhe und Souveränität bei den Dreharbeiten“, erzählt sie. Lötschert hat den Dreh genossen und würde es jederzeit wiederholen.

Tatkräftig ermittelt wird nun am kommenden Mittwoch, 20. November, um 20.15 Uhr im ZDF vom bewährten Team der „Rosenheim-Cops“ um Igor Jeftić und Dieter Fischer.

Nicht nur im TV ist die Leitershoferin präsent, sondern auch beim Stadtberger Adventszauber, der am ersten Adventswochenende vom Kulturbüro veranstaltet wird. Sie erzählt am Sonntag, 1. Dezember, um 14.30 Uhr in der Märchenjurte den Kindern zauberhafte Geschichten zur Weihnachtszeit.