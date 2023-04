Marina Lötschert aus Leitershofen trifft auf die Drei Musketiere

Plus Die Schauspielerin aus Leitershofen spielt heuer vor heimischem Publikum erstmals auf der Augsburger Freilichtbühne im Musical „Die Drei Musketiere“ mit.

„Das ist jetzt mein allerschönstes Geschenk und ich kann es noch gar nicht glauben“, sagt die Leitershofer Schauspielerin Marina Lötschert und Ihre Augen strahlen. Am 18. März feierte sie ihren 40. Geburtstag und mit solch einem Präsent hätte sie nie gerechnet. Lötschert ist nun Teil der hochkarätigen Besetzung des Augsburger Staatstheaters, das heuer ab 17. Juni bis Ende Juli auf der Augsburger Freilichtbühne das Musical „Die Drei Musketiere“ präsentieren wird.

„Ich werde sogar drei Rollen spielen dürfen: den Conférencier, James und einen Gardisten“, berichtet freudig die Mimin. Sie spielt immer mit viel Herzblut, aber dieses Musical wird auch für sie etwas ganz Besonderes sein. „Zuhause vor heimischem Publikum aufzutreten, erfüllt mich jetzt schon innerlich. Die Vorbereitungen für das große Bühnenspektakel laufen, denn ich habe noch nie mit einem Orchester gespielt und werde zwei Lieder singen." Sie liebe diese Herausforderung, wofür sie aber auch hart arbeiten müsse. "Aber es ist schön, wenn man wachsen und lernen darf und sich dadurch neue Türen öffnen, wie hier im Musicalbereich“, betont Lötschert. Besonders freut sie sich auf das Fechttraining, mit dem sie sich seit dem Schauspielstudium nicht mehr befasste.