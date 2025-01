Sternenkinder sind Babys, die vor, während oder kurz nach der Geburt verstorben sind. In einer Wanderausstellung sind Fotos von Sternenkindern zu sehen. Diese wollte Nicole Kessler, Mitinitiatorin der Sternenkinder-Initiative Meitingen, im Augsburger Land oder in der Stadt Augsburg zeigen. Doch das sei ähnlich schwer wie die Herbergssuche vor 2000 Jahren gewesen, erklärt sie. Gründe könnten die Kurzfristigkeit oder die hohen Anforderungen an den Ausstellungsort gewesen sein. Denn der muss barrierefrei sein. Also suchte Kessler im Kreis Aichach-Friedberg nach einem geeigneten Ort. So kam der Kontakt zum Familienstützpunkt Aichach zustande.

Icon Vergrößern Eine Ausstellung mit Bildern von Sternenkindern wird am Montag in Aichach gezeigt. Foto: Stiftung Dein Sternenkind Icon Schließen Schließen Eine Ausstellung mit Bildern von Sternenkindern wird am Montag in Aichach gezeigt. Foto: Stiftung Dein Sternenkind

Etwa vier Wochen vor Weihnachten - und damit schneller als einst Maria und Josef, so Kessler erleichtert - war die „Herberge“ für die Ausstellung gefunden. Dank dem Familienstützpunkt Aichach und mit Mitwirkung von weiteren Ehrenamtlichen des St. Afra Hospizvereins und der „Fußspuren – Kreatives für Frühchen und Sternenkinder“ - werden nun an drei Montagen, 27. Januar, 3. und 10. Februar, je von 14.30 bis 16 Uhr, 30 Fotos von Sternenkindern und deren Familien in den Räumlichkeiten des Familienstützpunktes Aichach, Bahnhofstraße 28, in Aichach, ausgestellt. (AZ)

Die ersten und letzten Bilder ihrer Sternenkinder sind für Familien besonders wertvoll

Ein Tisch mit einer Auswahl der kostenlosen Verleihbibliothek der Sternenkinder-Initiative Meitingen zu den Themen Trauer, Sterben und Tod sowie mit kreativen Werken des Vereins Fußspuren bereichert die Ausstellung. Neben der ehrenamtlichen Tätigkeiten rund um das Thema Sternenkinder wird aufgezeigt, wie wertvoll die ersten und letzten Bilder der Sternenkinder für ihre Familien sind.

Der Eintritt ist kostenfrei. Spenden zur weiteren Sicherstellung der für betroffene Familie kostenlosen Fotos und Erinnerungsstücke zugunsten der Dein-Sternenkind Stiftung und Fußspuren werden erbeten. Etwaige Rückfragen können an Sternenkinder-Initiative Meitingen, Sternenkinder-Meitingen@web.de, 0151/10 97 42 57, gestellt werden. (AZ)