Das St.-Afra-Hospiz gibt der Gesellschaft ein warmes Gesicht

Plus Seit 25 Jahren gibt es im Landkreis Aichach-Friedberg eine ambulante Sterbebegleitung. Aus kleinen Anfängen ist ein Dienst von unschätzbarem Wert entstanden.

Von Heike John

Mit einem Festakt am Welthospiztag feierte das St.-Afra-Hospiz sein 25-jähriges Bestehen. Im Mittelpunkt standen dabei die über hundert Hospizbegleiterinnen und Hospizbegleiter, die mit ihrem ehrenamtlichen Einsatz Schwerstkranken beistehen. In einer Zeit, in der das Sterben weitgehend aus dem Alltag verdrängt wurde, sei die Unterstützung von Menschen auf ihrem letzten Lebensweg von unschätzbarem Wert, so betonten die zahlreichen Festredner.

