Mit diesen Mottos gehen die Faschingsvereine in die neue Saison

Piratenabenteuern, Monopoly-Spiele oder Discofieber der 70er Jahre - das sind nur drei der vielen Mottos der Faschingsfreunde im Augsbuger Land. Sie werden in den kommenden Wochen und Monaten bei den vielen Faschingsbällen zu sehen sein. Unsere Redaktion hat eine Übersicht der diesjährigen Mottos und Prinzenpaare der lokalen Vereine:

Neusäß: Der Faschingsverein Narrneusia startet in die Saison mit dem Motto: „Mysteria-Das Reich hinter der magischen Tür“. Mit dem Prinzenpaar Sarah I. (Kreuzer) und Matthias II. (Meier) taucht die Showtanzgruppe in eine verzauberte Welt, die im Verborgenen liegt. Neben der Erwachsenen Showtanzgruppe, gibt es auch eine Kinder-und Jugendshowtanzgruppe, die mit dem Motto „Narrneusia Schatzinsel“ in den Fasching startet. Von einer Sage, die einen funkelnden Diamanten-Schatz in einer verborgenen Höhle auf einer entlegenen Insel verspricht, lassen sich die Mitglieder anspornen. Die tapferen Piraten treten eine Reise zur Schatzinsel an. Das Kinderprinzenpaar: Prinzessin Luna I. und Prinz Nikolas I. freut sich auf die kommende Saison und zeigt sich begeistert von dem Motto. „Das Motto ist richtig toll und total aufregend“, teilt die junge Prinzessin entzückt mit.

Icon Vergrößern Neusäß, Haus der Musik, Auftakt der Faschingssaison mit Vorstellung der Prinzenpaare, Kinderprinzenpaar Prinzessin Luna I. (Nestmann) und Print Nikolas I. (Wilhelm). Foto: Andreas Lode Icon Schließen Schließen Neusäß, Haus der Musik, Auftakt der Faschingssaison mit Vorstellung der Prinzenpaare, Kinderprinzenpaar Prinzessin Luna I. (Nestmann) und Print Nikolas I. (Wilhelm). Foto: Andreas Lode

Lechana Monopoly: Im Spielrausch zum Reichtum

Gersthofen: Beim Faschingsverein Lechana aus Gersthofen lautet das diesjährige Motto: „Lechana-Monopoly“. Die kreative Reise über das legendäre Spielfeld vom LOS-Feld über die Badstraße, den Südbahnhof vorbei an Häusern, Hotels und verrückten Ereignisfeldern hat das große Ziel: zu gewinnen, steinreich zu werden und gemeinsam zu feiern. Doch das Wichtigste beim Monopoly ist natürlich: das Geld. Ob sich die Fünkchen und Elfer der Lechana das Kapital mit genügend Würfelglück erspielen können oder doch ins Gefängnis müssen, bleibt abzuwarten. Das Prinzenpaar bilden diese Saison die Geschwister Vivienne und Luca Terranova.

Icon Vergrößern Gersthofen, Autohaus Frey, Lechana startet in die neue Saison, das Geschwister-Prinzenpaar, Prinzessin Vivienne I. (Terranova) und Prinz Luca I. (Terranova). Foto: Andreas Lode Icon Schließen Schließen Gersthofen, Autohaus Frey, Lechana startet in die neue Saison, das Geschwister-Prinzenpaar, Prinzessin Vivienne I. (Terranova) und Prinz Luca I. (Terranova). Foto: Andreas Lode

Bei der Tanzgruppe „Little Magic’s“ ist das Motto heuer „Discofever“. Es geht zurück in die 70er Jahre und zu den einzigartigen Sounds von ABBA, Boney M., Tom Jones oder Penny McLean, die damals in den Diskotheken bekannt wurden. Kinderprinzessin Zoe I. und Kinderprinz Johannes I. regieren diese Saison als Kinderprinzenpaar bei den Little Magic´s Gersthofen.

Deubachia mischt Tradition und Moderne in Gersthofen

Deubach: Der CCD Deubachia startet mit dem jungen Prinzenpaar Lotta I. und Lukas III. in die Faschingszeit. Melania Schalk, dritte Präsidentin des CCD Deubachia, meint: „Unseren Verein macht die Verbindung von Tradition und der Moderne aus.“ Deshalb habe jede der Tanzgruppen ihr eigenes, individuelles Motto.

Stadtbergen: Inspiriert von einem Fantasy-Musical, startet der Faschingsverein Augspurgia in den Fasching. Das Prinzenpaar bildet Celine I. und Stefan I.. In der Mottositzung entschieden sich die Mitglieder für das Motto „Descendants“. Ein Film, in dem die Bösewichte auf einer Insel gefangen gehalten werden und ihre Kinder die Chance erhalten, sich von den Taten ihrer Eltern zu distanzieren.

Zusamtaler Bettschoner in einer fremden Galaxie

Zusmarshausen: Das Geheimnis um das neue Motto und das Prinzenpaar der Bettschoner aus Zusmarshausen ist gelüftet: Veronika I. Mayer und Prinz Lukas I. Leitenmaier werden die Zusamtaler Bettschoner als Prinzenpaar durch den Fasching begleiten. Unter dem Motto „Out of Space - in einer fremden Galaxie“, startet der Verein in die neue Saison.

Welden: In Welden hat die „fünfte Jahreszeit“ mit viel Tamtam begonnen. Das Motto der Laugnataler Faschingskracher lautet: „Monopoly-LFK Special“. Die Saison wird von den frisch ernannten Regenten Melissa I. und Sebastian I. angeführt.

Icon Vergrößern Prinzenpaar der Laugnataler Faschingskracher in Welden Melissa I. und Sebastian I. (Melissa Schreier und Sebastian Neudert) Foto: Laugnataler Faschingskracher Icon Schließen Schließen Prinzenpaar der Laugnataler Faschingskracher in Welden Melissa I. und Sebastian I. (Melissa Schreier und Sebastian Neudert) Foto: Laugnataler Faschingskracher

In eine mystische Welt mit dem CCK Fantasia Königsbrunn eintauchen

Königsbrunn: Gemeinsam mit einer Wahrsagerin und ihrer Zauberkugel wird beim CCK Fantasia Königsbrunn durch eine Welt voller Mythen und Legenden gereist. Auf der Reise wird den Spuren des größten Zauberers aller Welt gefolgt. Das Motto: „Im Licht der Legenden“. Das Prinzenpaar Katharina I. und Felix III. begeben sich gemeinsam mit der Gruppe in eine mystische Welt voller Magie und Fabelwesen.