„Chaos auf dem Campingplatz“ wird zum Jubiläumsstück in Anhausen

Seit einem dreiviertel Jahrhundert gibt es die Theaterabteilung im SSV Anhausen. Anlässlich des Jubiläums führt die Abteilung das Stück „Chaos auf dem Campingplatz“ von Autor Helmut Schmidt auf. Es handelt von zwei Ehepaaren, die unabhängig voneinander in den Sommerurlaub fahren und zufällig auf dem Campingplatz nebeneinander landen. Wobei Edmund (Andreas Schnabel) und Birgit Böser (Sandra Riederle) seit vielen Jahren auf ebendiesen Campingplatz an der Nordsee fahren. Doch in diesem Jahr sind auf dem Stellplatz neben ihnen Elfriede (Patricia Nähr) und Erich Harms (Christian Schnabel).

Was keiner weiß: Edmund Böser und Elfriede Harms kennen sich bereits und hatten vor einigen Jahren ein kurzes Verhältnis. Es kommt, wie es kommen muss: Das Feuer von damals wird erneut entfacht und die Ehepartner dürfen nichts merken. Doch die sind ohnehin ganz weit davon entfernt, denn zwischen ihnen funkt es ebenfalls. Ein Spiel voller Heimlichkeiten und Lügen beginnt. Die Kinder der Paare durchschauen das Spiel und beginnen, die Eltern nach Strich und Faden auszunutzen. Sie werden gespielt von Hannes Schnabel (Michael Rösner) und Sophia Nähr (Ina Harms). Weitere Schauspieler auf der Bühne sind Christoph Marschner (Antron Pranger) und Franziska Steck (Irma Pranger).

Karten gibt es bereits im Vorverkauf

Die Aufführung wird an folgenden Terminen im Gasthof Wilhelmshöhe (Strehlerwirt) stattfinden: Freitag, 8. und Samstag, 9. November; Freitag, 15. und Samstag, 16. November; Freitag, 22. und Samstag, 23. November sowie Freitag, 29. und Samstag, 30. November. Beginn ist jeweils um 20 Uhr bis auf Samstag, 23. und Samstag, 30. November. Da hebt sich der Vorhang bereits um 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bei Tina Ebert unter Telefon 08238/2555. (AZ)