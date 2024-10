Ein Erbschleicher und ein Giftpilz in Unterschöneberg

Eine exaltierte Erbtante steht im Mittelpunkt des Stücks „Da kahle Krempling“ von Peter Landstorfer, das die Theatergruppe Unterschöneberg derzeit unter der Spielleitung von Sabine Albrecht und Stefan Baur einstudiert. Die reiche Witwe Paula Hermine von Weltenlach (Christine Rieger) lässt ihre geldgierigen Verwandten so lange nach ihrer Pfeife tanzen, bis es denen endgültig reicht. Die lang gedemütigten Erbschleicher hecken einen finsteren Plan aus, in dem ein Giftpilz, der kahle Krempling, eine zentrale Rolle spielt …

Premiere im Lagerhaus Unterschöneberg ist am Freitag, 22. November, um 20 Uhr. Anschließend wird die Komödie am Samstag, 23., und Sonntag, 24. November, sowie am Freitag, 29., und Samstag, 30. November, jeweils um 20 Uhr aufgeführt. Am Samstag, 23. November, findet außerdem eine Kindervorstellung um 14 Uhr statt.

Karten gibt es im Vorverkauf am Sonntag, 3. November, von 13 bis 15 Uhr, im Vereinsheim Unterschöneberg. Danach können Karten von Montag bis Freitag zwischen 17 und 18 Uhr unter der Telefonnummer (0 82 95) 6 69 18 57 vorbestellt werden. (hwe)