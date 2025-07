Rund 120.000 Gäste: Augsburger Sommernächte 2025 knacken Besucherrekord

Mit einem Besucherrekord sind die Augsburger Sommernächte 2025 zu Ende gegangen. Rund 120.000 Gäste aus Stadt und Region feierten drei Tage lang friedlich in der Augsburger Innenstadt. Die Veranstalter von Augsburg Marketing ziehen dementsprechend eine positive Bilanz. „Die diesjährigen Sommernächte sind der beste Beweis dafür, wie lebendig und attraktiv Augsburg sein kann, wenn an einem Strang gezogen wird“, wird der Leiter von Augsburg Marketing, Ekkehard Schmölz, in einer Mitteilung zitiert. Das Fest sei insbesondere logistisch eine große Leistung gewesen. Mehr als 200 Einsatzkräfte für Sicherheit und Ordnung sowie über 100 medizinische Helferinnen und Helfer leisteten ihren Beitrag, dass die Gäste unbeschwert und sicher feiern konnten.

Icon Galerie 89 Bilder Auch am dritten Tag herrscht bei den Sommernächten 2025 in der Augsburger Innenstadt nochmals pure Feierstimmung. Wir haben die Gäste im Bild festgehalten.

Besucherrekord: 120.000 Menschen strömen zu den Augsburger Sommernächten 2025

Auch die Hilfsorganisationen bewerten die Sommernächte als Erfolg, sagt Raphael Doderer, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Augsburger Hilfsorganisationen. Das Fest sei „sehr friedlich und ruhig“ verlaufen. Dennoch kam es zu mehreren Einsätzen. Nach Auskunft von Doderer versorgten Sanitäter und Notärzte an den Stationen in der Hallstraße und am Fischmarkt insgesamt 112 Patientinnen und Patienten. Die Bandbreite der Beschwerden habe dabei von einfachen Insektenstichen über Schnittverletzungen bis hin zu einem Verdacht auf Herzinfarkt gereicht. Eine größere Rolle als im vergangenen Jahr hätten diesmal alkoholbedingte Probleme gespielt. Von Zahlen wie vor der Corona-Pandemie sei man aber noch „weit entfernt“.

Der Sanitäts- und Rettungsdienst war an den drei Tagen praktisch für eine „Stadt in der Stadt“ zuständig – neben den Feiernden mussten auch die Anwohner des gesperrten Bereichs mitversorgt werden. Doderer lobt die gute Zusammenarbeit zwischen den Organisatoren, der Polizei, Ordnungsdienst und allen anderen Beteiligten. „Nur so konnten wir in diesem Maß unsere Arbeit tun“, sagt er.

Icon Galerie 55 Bilder Nach drei Tagen ausgelassener Feierstimmung geht das Augsburger Stadtfest am Samstag zu Ende. Dies sind die Impressionen vom dritten Abend.

Polizei meldet wenige Einsätze, Rettungsdienst behandelt 112 Patienten

Die Polizei musste unterdessen kaum eingreifen. In einer Mitteilung berichtet sie von nur zwei konkreten Zwischenfällen, die die Beamten auf den Plan riefen. Am Samstagabend versprühten Unbekannte gegen 22 Uhr in der Philippine-Welser-Straße – also mitten in der Festzone – mutmaßlich Reizgas. Eine Personengruppe meldete den Beamten vor Ort eine wahrnehmbare Reizgaswolke. Zwei Personen wurden dadurch leicht verletzt. Gegen den oder die Unbekannten laufen nun Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Bereits in der Nacht auf Samstag wurde ein 19-Jähriger am Hunoldsgraben, der an den Festbereich grenzt, von einer bislang unbekannten Personengruppe attackiert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlugen fünf bis sieben Personen gegen 23.30 Uhr unvermittelt auf den jungen Mann ein. Erst durch das Eingreifen bislang unbekannter Zeugen konnte der Angriff beendet werden. Der 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Hinweise zu beiden Taten nimmt die Inspektion Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.