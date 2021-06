Augsburg

Auf dem Zeuna-Stärker-Areal entstehen 750 Wohnungen

So könnte es auf dem Zeuna-Areal künftig aussehen. Links auf der Illustration ist die geschwungene Fassade des 40 Meter hohen Wohnhochhauses zu sehen.

Plus Auf dem Zeuna-Stärker-Areal in Oberhausen sollen in großem Stil Wohnungen gebaut werden. Unter anderem soll ein geschwungenes Hochhaus entstehen.

Von Stefan Krog

Auf dem ehemaligen Zeuna-Stärker-Areal an der Äußeren Uferstraße in Oberhausen könnte im kommenden Jahr der Startschuss für den seit Jahren geplanten Bau von rund 750 Wohnungen fallen. Der Augsburger Projektentwickler Solidas stellte am Mittwoch den Sieger eines Architektenwettbewerbs vor - damit bekommt das neue Quartier allmählich ein konkretes Gesicht. Das Vorarlberger Architekturbüro Baumschlager Eberle setzt auf eine organisch geschwungene Fassade des im Bebauungsplan vorgesehenen etwa 40 Meter hohen Wohnhochhauses, das eine Art Markenzeichen für das neue Quartier werden soll, das ansonsten aus vier- bis fünfstöckigen Gebäuden besteht.

