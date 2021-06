Augsburg

vor 55 Min.

Klimacamp-Aktivisten kritisieren den Feuerwehreinsatz am Rathaus

Plus Wegen Klimaaktivisten, die an der Fassade des Augsburger Rathauses emporkletterten, rückte die Feuerwehr an. Doch wer muss für den Einsatz zahlen?

Von Ina Marks

Weil zwei Aktivisten des Klimacamps am Sonntag an der Rathausfassade emporgeklettert sind, um auf dem Balkon ein Transparent aufzuhängen, rückte zunächst die Polizei an. Da die junge Frau und der junge Mann offenbar nicht freiwillig herunterkommen wollten, wurde die Berufsfeuerwehr alarmiert, sie setzte ihre Drehleiter ein. Während sich die Frage stellt, wer dafür finanziell aufkommt, gibt es aus dem Klimacamp Kritik am Einsatz.

