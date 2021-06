Augsburg

17:02 Uhr

Feuerwehr rückt wegen Klimacamp-Aktivisten mit Drehleiter an

Plus Mit ihrer Drehleiter musste die Augsburger Feuerwehr zwei Mal ausdrücken. Einmal wegen einer Katze in Not. Am Sonntagabend wegen Klimaaktivisten, die die Rathausfassade hochkletterten.

Von Ina Marks

Kater Oskar soll froh gewesen sein, als ihn die Einsatzkräfte der Augsburger Berufsfeuerwehr am Montagvormittag mit der Drehleiter von einem Hausdach in Lechhausen retteten. Das Tier war dort in eine missliche Lage geraten. Weniger glücklich waren sicherlich zwei Aktivisten des Klimacamps, als die Berufsfeuerwehr Sonntagabend kurz vor 21 Uhr mit der Drehleiter zum Rathaus anrückte. Denn die junge Frau und der junge Mann hatten dort auf Höhe des Balkons ein Banner angebracht.

