Augsburg

vor 23 Min.

Pächter gesucht: Mit dem Damenhof in Augsburg ist wieder Schluss

Der Damenhof im Fuggerpalais in Augsburgs Maximilianstraße ist ein ganz besonderer Ort. in den letzten Jahren hat allerdings häufiger der Betreiber gewechselt.

Plus Drei Jahre lang haben Pavlos Tabakis und Thomas Jakob die Bar im Augsburger Damenhof betrieben. Erfolgreich, wie sie sagen. Warum sie dennoch aufhören.

Von Ina Marks

Er gilt nicht nur in Augsburg als einer der schönsten Innenhöfe, sondern auch weit über die Stadtgrenzen hinaus. Der Damenhof im Fuggerpalais in der Maximilianstraße lockt als Freiluftbar in den Sommern zahlreiche Gäste an. Nach dem coronabedingten Lockdown in diesem Frühjahr strömten umso mehr Besucherinnen und Besucher in den prunkvollen Renaissancehof, um am Wasserbassin und unter den Arkaden ihre Getränke zu genießen. Hatte man keinen Platz reserviert, ging man oft leer aus. Und obwohl die Betreiber mit der Resonanz zufrieden waren, machen sie nach drei Jahren Schluss. Mal wieder wird für den Damenhof ein Pächter gesucht.

