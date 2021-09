Augsburg

18:30 Uhr

Profi gibt Tipps, was bei einer "Invasion" durch Fledermäuse zu tun ist

Plus Im Spätsommer landen Fledermäuse oft in Wohnungen. Am Wochenende wurde deshalb in Augsburg zweimal die Feuerwehr alarmiert. Wie die Tiere hineinkommen und was man tun kann.

Von Jörg Heinzle

Augsburg ist für Fledermäuse offenbar ein gutes Pflaster. Dass sich die Flugkünstler in der Stadt wohlfühlen, könnte an den vielen Kanälen und Bächen liegen. Die Fledermäuse nutzen Bäche und Flüsse als Leitsystem, vergleichbar mit einem Straßennetz. Daneben gibt es am Wasser reichlich Insekten, von denen sich die Tiere ernähren. Immer wieder landen die Tiere aber auch an Stellen, an denen sie nicht bleiben sollen. So wie am Wochenende: Zweimal wurde die Augsburger Berufsfeuerwehr gerufen, weil Fledermäuse in Wohnungen eingeflogen waren und sich die dort Wohnenden nicht zu helfen wussten. Aktuell ist die Zeit, in der das besonders oft passiert. Experten sagen, man müsse nicht gleich die Feuerwehr alarmieren - man könne sich in solchen Fällen meist auch selbst helfen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

