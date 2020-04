vor 32 Min.

Helfer dürfen in Augsburg kostenlos mit dem E-Scooter fahren

E-Scooter-Anbieter gibt es mehrere in Augsburg. Für Helfer in systemrelevanten Berufen gibt es in Zeiten von Corona nun spezielle Angebote.

Plus Es ist ein Angebot in der Corona-Krise: Personen in systemrelevanten Berufen können in Augsburg teils kostenlos mit den elektronischen Rollern fahren.

Von Fridtjof Atterdal

Nicht jeder, der zum Arbeiten muss, fährt derzeit gerne mit öffentlichen Verkehrsmitteln. E-Scooter wären für viele gerade eine Alternative, um schnell und ohne Kontakt zu Mitmenschen unterwegs sein zu können. Doch die Zahl der Roller wurde aufgrund der Krise zurückgefahren. Dennoch haben die drei in Augsburg vertretenen Anbieter nun besondere Angebote für die Corona-Zeit: Menschen, die in „systemrelevanten“ Berufen beschäftigt sind, dürfen teilweise kostenlos fahren.

Helfer dürfen E-Scooter in Augsburg kostenfrei nutzen Das Startup Dott hat seine Roller-Flotte nicht reduziert, sagt Manager Konstantin Burger. „Wir wollen ein Teil der Verkehrsinfrastruktur der Stadt sein – das bedeutet auch Verlässlichkeit in Zeiten der Krise.“ Rund 500 Dott-Scooter seien nach wie vor im Stadtgebiet im Einsatz. Allerdings lege man Wert darauf, dass die Roller nur von denen gefahren werden, die damit zur Arbeit müssen. Es gilt aber auch: E-Scooter Augsburg sind ein Reizthema Um einen Beitrag in der Krise zu leisten, habe man mit einer Reihe von Unternehmen besondere Vereinbarungen getroffen. So dürfen die Mitarbeiter des Bayerischen Roten Kreuzes in Augsburg die Roller kostenlos nutzen, ähnliche Vereinbarungen gibt es mit dem Bund Bayerischer Apotheken. Auch eine Reihe von freiwilligen Helfern, die Senioren mit Lebensmitteln versorgen, fahren kostenlos. Burger würde gerne auch mit Kliniken in Kontakt kommen. Augsburgs BRK-Chef Michael Gebler ist für das Angebot dankbar. „Unsere Mitarbeiter nutzen die Roller gerne – die Kooperation klappt prima.“ E-Scooter in Augsburg: So agieren die Anbieter Beim Anbieter Tier wurden die Flotten auf 30 bis 50 Prozent reduziert, sagt Kommunikationschef Bodo von Braunmühl. Auch hier hat man ein Programm für die „stillen Helden“ der Corona-Arbeit aufgelegt. Bei „Heroes“ dürfen Mitarbeiter im Gesundheitswesen, Polizisten und Feuerwehrleute, die Angestellten öffentlicher Transportgesellschaften, aber auch Supermarkt- und Apotheken-Mitarbeiter kostenlos fahren. Sie können sich dazu auf der Homepage registrieren. Zum Schutz der Nutzer hat der Anbieter Voi den Betrieb seiner Scooter-Flotte für Privatnutzer pausiert. Auch Voi ermöglicht freie beziehungsweise verbilligte Fahrten. Allerdings kann man sie erst einsetzen, wenn die Roller wieder im Einsatz sind. (att) Lesen Sie dazu auch: Fällt die Freibadsaison 2020 wegen Corona komplett ins Wasser?

