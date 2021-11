Impfen statt Schimpfen: Augsburg braucht eine gemeinsame Impfanstrengung

Plus Auch wenn die Wut wächst: Schuldzuweisungen halten keinen Corona-Patienten am Leben. Um zu verhindern, was zu verhindern ist, steht nicht allein die Stadt in der Verantwortung.

Wut hat sich angestaut, und die sucht sich ihren Weg. Muss einem die Realität erst mit voller Wucht ins Gesicht schlagen, um zu merken, dass sie hart und leidvoll sein kann? Dass die Impfung ja wirklich und ganz tatsächlich den einzigen Weg aus der Krise bahnt - dass dafür alle Augsburgerinnen und Augsburger, die können, mitmachen müssen? Nun, da erkämpfte Freiheiten erneut ins Wanken geraten und teils gefallen sind, können es längst Geimpfte mit Verärgerung und Frust, ja Resignation zu tun bekommen. Das ist so verständlich wie menschlich. Allein: Es hilft nichts. Kein Abwinken zaubert fehlende Intensivpfleger herbei, keine Schimpftirade senkt Infektionszahlen, keine Schuldzuweisung hält Corona-Patienten am Leben. Um zu verhindern, was zu verhindern ist, braucht Augsburg eine gemeinsame Impfanstrengung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

