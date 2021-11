Augsburg

vor 17 Min.

Steigende Nachfrage: So steht es in Augsburg um die Impfstoff-Versorgung

Vor der Impf- und Teststation in der Maximilianstraße bildeten sich am Dienstag lange Schlangen. Die Nachfrage nach Corona-Impfungen steigt in Augsburg weiter.

Plus Nach dem Ansturm am Wochenende erleben auch Augsburger Impfstationen großen Andrang. Drohen nun Engpässe? Wie Impfkoordinator Maurmeir die Lage einschätzt.

5.30 Uhr in der Augsburger Innenstadt. Es ist dunkel, die Stadt schläft noch - doch vor der Tür in der Maxstraße 59 steht bereits der erste Mann. Er will sich gegen Corona impfen lassen. Eine halbe Stunde später ist die Schlange vor der Impf- und Teststation schon auf 60 Personen angewachsen, die Wartenden bekommen nach Reihenfolge des Erscheinens Wartekarten verteilt. Einen Ansturm wie das Impfzentrum am vergangenen Wochenende erleben die dezentralen Impfstationen an diesem Dienstag zwar nicht - nach zwei Tagen der Schließung ist aber auch hier der Andrang groß, deutlich größer als zuvor. Ist die Stadt für die gestiegene Nachfrage gerüstet?

