Impfzentrum in Augsburg überlaufen: So war die Stimmung vor Ort

Plus Die ersten standen bereits um 6.45 Uhr vor dem Impfzentrum in Augsburg, nur wenig später war klar: Es müssen Menschen weggeschickt werden. Wie es jetzt weitergehen soll.

Von Fridtjof Atterdal

Mit einem solchen Ansturm hatten die Verantwortlichen von Stadt und Impfzentrum nicht gerechnet. Als sich am Samstag um 8 Uhr die Türen im Impfzentrum für den langen Corona-Impfsamstag öffnen, reicht die Schlange der Warteten bereits weit über den Platz. Gegen 8.30 Uhr stehen bereits weit über 1000 Menschen an, um sich eine Erst- Zweit- oder Booster-Impfung geben zu lassen. Die Verantwortlichen des Impfzentrums reagieren auf die Lage, schließen den Parkplatz und informieren die Öffentlichkeit über die Medien, dass die Impfkapazitäten für diesen Tag bereits ausgeschöpft sind. In Bussen und Straßenbahnen werden die Menschen gebeten, nicht mehr ins Impfzentrum zu fahren, auch die Taxifahrer fahren das Impfzentrum nicht mehr an. Wie kam es dazu?

