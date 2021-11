Mit und ohne Termin: So kommen Sie in Augsburg an die Corona-Impfung

Die Nachfrage nach Corona-Impfungen steigt in Augsburg rasant. Ein Überblick, wer wann wo geimpft wird - und wie Sie sich für einen Termin anmelden können.

Steigende Infektionszahlen, eine teils dramatische Lage in den Krankenhäusern, immer häufiger 2G: Die Corona-Lage in Augsburg hat sich deutlich verändert. Die Folge: Immer mehr Menschen wollen sich impfen lassen. Das Impfzentrum erlebte einen regelrechten Ansturm, auch an den Impfstationen in den Stadtteilen herrscht reger Andrang. Bald sollen jeden Tag 1500 Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen möglich sein. Wir bieten Ihnen einen Überblick, wo wann welche Corona-Impfungen möglich sind - und wie Sie an einen Termin kommen (Stand: 16. November).

Öffnungszeiten, Anmeldung, Hotline: Hier sind Corona-Impfungen möglich

Impfzentrum - mit Termin: Im Impfzentrum (Bürgermeister-Ulrich-Straße 100) werden nur noch Personen geimpft, die vorher einen Termin vereinbart haben. Auch für Samstage, an denen bisher "frei" geimpft wurde, ist jetzt zwingend ein Termin nötig. Die Öffnungszeiten wurden erweitert: Das Impfzentrum hat dienstags bis samstags von jeweils 8 bis 15.30 Uhr geöffnet. Termine können im Internet unter www.augsburg.de/impfen vereinbart werden oder telefonisch unter der Hotline 0821/78986894 (dienstags bis samstags, 8 bis 16 Uhr).

Termin in Augsburg notwendig? Im Impfzentrum ja, in Stadtteilen nein

Dezentrale Impfstationen - ohne Termin: Die dezentralen Impfstationen in den Stadtteilen werden nach Angaben der Stadt Augsburg bis mindestens Ende des Jahres betrieben. Bis auf Weiteres wird dort ohne Termin geimpft. Längere Wartezeiten sind möglich. Laut Stadt kann nicht garantiert werden, dass alle Personen, die spontan vorbeikommen, auch geimpft werden können. Vor Ort werden nach Reihenfolge des Erscheinens Wartekarten verteilt.

Die erweiterten Öffnungszeiten in den Stadtteilen in der Übersicht:

Maximilianstraße 59: dienstags bis samstags von 8 bis 15.15 Uhr.

dienstags bis samstags von 8 bis 15.15 Uhr. Hochschule Augsburg , Gebäude B, Brunnenlechgäßchen 16: dienstags bis samstags von 8 bis 15.15 Uhr. Das Angebot richtet sich nicht nur an Studierende, sondern an alle Impfwilligen.

dienstags bis samstags von 8 bis 15.15 Uhr. Das Angebot richtet sich nicht nur an Studierende, sondern an alle Impfwilligen. Vorplatz der Werner-Egk-Schule in Oberhausen : Impfen ohne Termin dienstags bis freitags von 8 bis 15.15 Uhr.

Erstimpfungen, Zweitimpfungen und Booster-Impfungen möglich

Verabreicht werden jeweils Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen ("Booster-Impfungen"). Weitere Informationen liefert die Stadt Augsburg im Internet unter www.augsburg.de/impfen.