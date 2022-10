Augsburg

vor 38 Min.

Kein Geld für Sanierung: Diesel-Gymnasium bleibt weiter ohne Turnhalle

In der Turnhalle des Rudolf-Diesel-Gymnasiums kann schon lange kein Sportunterricht mehr stattfinden.

Plus Die Sanierung der Turnhalle am Diesel-Gymnasium wird zurückgestellt, andere Sporthallen sind schon lange geschlossen. Bürgermeisterin Wild gesteht die finanzielle Schieflage ein.

Von Miriam Zissler

Es rumort am Rudolf-Diesel-Gymnasium: Seit über einem Jahr ist die Dreifachturnhalle der Schule geschlossen, die Schülerinnen und Schüler müssen für den Sportunterricht seitdem zu extra angemieteten Hallen gefahren werden. Das kostet Geld und geht zulasten des Unterrichts. Viele Eltern und Lehrer sind deshalb sauer auf die Stadt, denn die hat die Sanierung mangels Geld nun erst einmal auf die lange Bank geschoben. Schulleiterin Susanne Täufer ist enttäuscht und übt offen Kritik an der Stadt: "Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler werden gleichermaßen darunter leiden. Das ist aus unserer Sicht sehr enttäuschend und bedauerlich. Letztlich sind wir hier von unserem Sachaufwandsträger vor vollendete Tatsachen gestellt worden." Augsburgs Bildungsbürgermeisterin Martina Wild fordert aufgrund des immensen Sanierungsstaus an Schulen ihrerseits Hilfe vom Freistaat. Ohne dessen Förderung sei das Problem kaum noch zu stemmen. Denn auch andere Schulen und Turnhallen müssten dringend saniert werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen