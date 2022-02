Augsburg

Stadt Augsburg kommt mit der Sanierung maroder Gebäude nicht mehr hinterher

Plus Schulturnhallen sind geschlossen, öffentliche Gebäude stehen leer, Touristenattraktionen sind gesperrt. Gibt es einen Weg aus dem Augsburger Dilemma?

Einen Teil ihres Sportunterrichts verbringen einige Augsburger Schülerinnen und Schüler derzeit im Bus: Die Turnhalle des Rudolf-Diesel-Gymnasiums (RDG), eine der beiden Hallen des Jakob-Fugger-Gymnasiums (JFG) und die der Berufsschule 3 am Predigerberg sind aktuell gesperrt - sie müssten saniert werden. Die Kinder und Jugendlichen der Schulen werden deshalb in andere Hallen gefahren. Das ist nicht nur zusätzlicher (zeitlicher) Aufwand, die Stadt kommt das auch teuer. Allein die Transportkosten für Diesel- und Fugger-Gymnasium summierten sich von September bis einschließlich Dezember auf 31.000 Euro, so das Bildungsreferat. "Hier wird deutlich, wie wichtig es ist, die Hallensanierungen schnellstmöglich anzugehen", sagt Bildungsbürgermeisterin Martina Wild (Grüne). Mit einer Verbesserung ist allerdings so schnell nicht zu rechnen, was an mehreren Faktoren liegt.

