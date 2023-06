Augsburger Klimaaktivisten demonstrieren und kritisieren die Justiz

Protest vor dem Strafjustizzentrum im Augsburger Stadtteil Göggingen: Nach einem Haftbefehl äußern Aktivisten aus dem Umfeld des Klimacamps scharfe Kritik.

Rund 60 Klimaaktivistinnen und -aktivisten haben am Freitag vor dem Strafjustizzentrum in Augsburg demonstriert. Anlass war ein Haftbefehl gegen zwei Aktivisten, die nicht zu einem Gerichtstermin erschienen waren. Die 21-jährige Charlie Kiehne und der 20-jährige Samuel Bosch hatten im vergangenen Oktober gegen eine Abholzaktion für die Erweiterung der Lech-Stahlwerke in Meitingen (Kreis Augsburg) protestiert. Eine Aktion am Gebäude der Regierung von Schwaben sorgte für Aufsehen und eine Anklage wegen übler Nachrede und Hausfriedensbruch.

Die Sache sollte am vergangenen Dienstag verhandelt werden. Die Angeklagten erschienen jedoch nicht zum Gerichtstermin, da ihr Verteidiger wegen eines anderen Prozesses verhindert war. Die zuständige Jugendrichterin erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen bundesweiten Haftbefehl – die härtestmögliche Maßnahme in einem solchen Fall.

12 Bilder Klimacamp protestiert in Augsburg gegen Meitinger Lohwaldabholzung Foto: Annette Zoepf

Augsburger Klimacamp-Aktivisten kritisieren Haftbefehl gegen Mitstreiter

Die Aktivisten werfen den Beteiligten nun Unverhältnismäßigkeit und politische Färbung vor. Rund 60 Demonstrierende versammelten sich am Freitagnachmittag vor dem Strafjustizzentrum in Göggingen und zogen mit Parolen wie "Klimaschützen ist kein Verbrechen" über die Gögginger Straße in die Innenstadt. Demonstrantin Teresa Lukaschik äußerte sich besorgt: "Ich habe Angst, dass wegen der anstehenden Wahl Klimaaktivisten verstärkt in die Kriminalität gedrängt werden."

Bisher sind die beiden Angeklagten auf freiem Fuß und wollen sich offenbar weiterhin an Protestaktionen beteiligen – auch wenn eine Festnahme drohe, berichtet Ingo Blechschmidt, Mitinitiator der Demonstration. Der Aktivist wurde in derselben Sache bereits zu 140 Tagessätzen zu je 15 Euro verurteilt und stand zuletzt aufgrund der Razzia gegen "Die Letzte Generation" in der Öffentlichkeit.