Corona-Teststationen fehlen die Kunden: Betreiber wissen nicht, wie es weiter geht

Herr S., ganz grundsätzlich: Es gibt immer noch offizielle, durch die Stadt oder den Landkreis betriebene Testzentren, beim Hausarzt können Sie sich auch einen "offiziellen" Test holen lassen und einigen Apotheken bieten sie weiterhin an.



Aber: Ist es dieser Aufwand wert? Ein pragmatischer Weg könnte z. B. sein, ein beaufsichtigter Schnelltest am Eingang des Altenheims. Aber Pragmatismus ist ja nicht gewollt bzw. Sie kennen den Begriff gar nicht. Man könnte auch sagen, jeder der gesund ist (keine Symptome, keine Isolationspflicht usw.), darf auch in solche Bereiche wie Altenheime eintreten. So lief es übrigens auch in der Hochphase der Pandemie am Gericht. Man musste nur bestätigen, dass man keine Symptome hatte und keiner behördlichen Quarantäne/Isolation unterliegt. Wieso kann man das nicht auch in Altenheimen machen, nachdem doch dort sowieso eine wirksame Staubschutzmaske getragen werden muss?



Ich empfehle gerne nochmals den Beitrag vom ehemaligen Ethikrat-Vorsitzenden Dabrock (wo es nicht nur um die Maske geht): https://www.spiegel.de/politik/deutschland/infektionsschutz-diese-maskenpflicht-verletzt-die-wuerde-der-heimbewohner-gastbeitrag-a-8b63220d-1580-47b0-8276-19954017084c

Melden Permalink