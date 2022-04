Augsburg

Die AfD will das Augsburger Klimacamp stündlich kontrollieren lassen

Das Klimacamp am Moritzplatz lag am vergangenen Wochenende unter einer Schneedecke.

Plus Die AfD fordert, dass der Ordnungsdienst das Augsburger Klimacamp engmaschig überprüfen sollte. Welcher Gedanke dahinter steckt und was die Verwaltung dazu sagt.

Von Stefan Krog

Die AfD-Stadtratsfraktion stößt mit einem Vorstoß, das Klimacamp ab jetzt stündlich vom Ordnungsdienst überprüfen zu lassen, auf wenig Gegenliebe in der Stadtverwaltung. Es gebe bereits regelmäßige Kontrollen, um zu überprüfen, ob Auflagen eingehalten werden, so die Stadt in einer schriftlichen Antwort auf einen Dringlichkeitsantrag der AfD. "Stündliche Kontrollen sind nicht verhältnismäßig", so die Stadt weiter.

