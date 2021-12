Augsburg

vor 24 Min.

Klimacamp beendet oder nicht? Zwist zwischen Aktivisten und Ordnungsdienst

Plus Die Aktivisten des Augsburger Klimacamps sagen, der Ordnungsdienst habe ihr Lager für beendet erklärt. Die Stadt widerspricht. Hintergrund ist eine nächtliche Kontrolle des Camps.

Die Überschrift der Pressemitteilung klingt nach einer Menge Ärger. "Ordnungsamt erklärt Klimacamp-Versammlung für beendet" steht über dem Text, den die Aktivistinnen und Aktivisten des Augsburger Klimacamps am Montag per E-Mail versenden. Auf den ersten Blick könnte man meinen, das umstrittene Camp müsste nach mehr als 500 Tagen nun doch geräumt werden. Dazu wird es aber vorerst nicht kommen. Auf Anfrage unserer Redaktion erklärt der Augsburger Ordnungsreferent Frank Pintsch ( CSU), die Stadt plane aktuell nicht, das Lager der Klimaaktivisten zwangsweise zu beenden. Allerdings gibt es Zwist um einen Einsatz des städtischen Ordnungsdienstes am vergangenen Wochenende im Camp - die Schilderungen darüber, was bei dem Einsatz genau passiert ist, gehen ziemlich auseinander.

